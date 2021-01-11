Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис (фото)

Американский юрист и политик, член Демократической партии США Камала Харрис, которая стала избранным вице-президентом на выборах в 2020 году, украсила сразу две обложки нового номера американского Vogue о моде.

56-летняя Харрис появилась на обложках февральского номера журнала и диджитал-версии в модных образах, которые, как отмечается, подбирала для съемки самостоятельно.

"Мадам вице-президент! Камала Харрис и Новая Америка", - так звучит главная тема печатного номера издания.

На первом фото юрист предстала в костюме Michael Kors.

Фото: Instagram Vogue Global Network

На втором Харрис в куртке DONALD DEAL и кедах Converse позирует на фоне, который был вдохновлен ее женским сообществом Говардского университета Alpha Kappa Alpha - первое в истории женское общество афроамериканцев с греческими буквами.

Фото: Instagram Vogue Global Network

Напомним, что ранее Камала Харрис, вместе с избранным президентом США Джо Байденом, получила звание "Человек года" по версии журнала Time.

Член Демократической партии также попала в список самых влиятельных женщин мира года.