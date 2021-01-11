Скачать
Понедельник, 11.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Приднестровье может "рвануть": как Украине вырваться из кольца кремлевских сил
Приднестровье может "рвануть": как Украине вырваться из кольца кремлевских сил
В Украине захотели снова регулировать цены на газ: что происходит
В Украине захотели снова регулировать цены на газ: что происходит
Зеленский жирует в Буковеле, пока его окружение покупает дома и колет вакцину, - эксперт о тарифном Майдане в Украине
Зеленский жирует в Буковеле, пока его окружение покупает дома и колет вакцину, - эксперт о тарифном Майдане в Украине
Раньше надо было думать: Степанов ответил по поводу запрета продажи носков во время локдауна
Раньше надо было думать: Степанов ответил по поводу запрета продажи носков во время локдауна

Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис (фото)

Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис (фото)
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kamala Harris

Американский юрист и политик, член Демократической партии США Камала Харрис, которая стала избранным вице-президентом на выборах в 2020 году, украсила сразу две обложки нового номера американского Vogue о моде.

56-летняя Харрис появилась на обложках февральского номера журнала и диджитал-версии в модных образах, которые, как отмечается, подбирала для съемки самостоятельно.

"Мадам вице-президент! Камала Харрис и Новая Америка", - так звучит главная тема печатного номера издания.

На первом фото юрист предстала в костюме Michael Kors.

Фото: Instagram Vogue Global Network

Онлайн-троллинг надоел: Меган Маркл и принц Гарри отказались от соцсетей

На втором Харрис в куртке DONALD DEAL и кедах Converse позирует на фоне, который был вдохновлен ее женским сообществом Говардского университета Alpha Kappa Alpha - первое в истории женское общество афроамериканцев с греческими буквами.

Фото: Instagram Vogue Global Network

Напомним, что ранее Камала Харрис, вместе с избранным президентом США Джо Байденом, получила звание "Человек года" по версии журнала Time.

Грозит ли Трампу импичмент из-за попытки госпереворота в США? Анализ и прогноз от Сергея Толстова

Член Демократической партии также попала в список самых влиятельных женщин мира года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Vogue, Камала Харрис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды
02 Водолазы сняли на видео обломки индонезийского Boeing 737-500 в Яванском море
03 Убил 4-месячного сына: соседи рассказали о горе-отце с Черкасчины
04 Люди лежат прямо в корридорах: видео из харьковской больницы всколыхнуло сеть
05 Хозяйка не давала спасать стариков: всплыли новые детали трагедии в "пансионате" России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жить в Украине - это априори стресс: рассказ военного о реабилитации после войны вызвал обсуждение в сети
Жить в Украине - это априори стресс: рассказ военного о реабилитации после войны вызвал обсуждение в сети
Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД под камерами, больше половины - со &quot;скидкой&quot; 50%
Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД под камерами, больше половины - со "скидкой" 50%
&quot;Напраздновался&quot;: лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети
"Напраздновался": лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети
Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис (фото)
Vogue поместил на обложку избранного вице-президента США Камалу Харрис (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь