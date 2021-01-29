Он теперь викинг: певица Граймс показала новую стрижку сына Илона Маска (фото)

Сыну певицы Граймс и американского предпринимателя Илона Маска исполнилось 8 месяцев - малыш появился на свет 4 мая. Звездные родители скрывают лицо малыша, однако снимки в сеть публикуют.

28 января певица Граймс на своей странице в Инстаграм показала новые фото мальчика, которого назвали необычным именем X AE A-Xii. Граймс продемонстрировала его новую стрижку в стиле ее любимого сериала - "Последнее королевство".

На одном из кадров видно, как певица сама стрижет малыша, а втором фото — маленький X AE A-Xii предстал уже с новой прической.

"Не уверена, что прическа получилась удачной, но он теперь викинг", – подписала снимок певица.

Напомним, что генеральный директор SpaceX и Граймс впервые публично появились в качестве пары на Met Gala 2018 года.

Ранее "Телеграф" писал, что Граймс заразилась коронавирусом. Но ее подписчиков больше поразила не сама новость, а реакция певицы на болезнь.