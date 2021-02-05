Финальный штрих: Андре Тан рассказал, чем дополнить зимний образ (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который подсказал, как разнообразить свой стиль, решил поделиться несколькими модными советами, которые помогут завершить зимний образ всего-навсего благодаря одной яркой детали.

"В период, когда снега по колено, а машину с утра вы раскапываете минимум минут 20, многослойность, казалось бы, единственный вариант для удачного образа. До конца зимы остался всего месяц, а мой директ все еще ломится от вопросов о том, чем же дополнить зимний образ", - рассказал дизайнер на странице в Инстаграме.

Итак, финальный штрих:

Моносерьга

Важно, чтобы серьга была длинной. Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант - золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

Модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.

Широкий вязаный чокер

Привет из 90-х! Выполненный из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.

Дополнительная сумка

Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона - теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности.

Украшения поверх перчаток

Стилистический прием, который добавляет образу послевкусие "роковой женщины". Кстати, обычные черные перчатки - уже неинтересно. Включайте фантазию!

Ранее Андре Тан рассказал, какие ошибки делают полные женщины в своих образах.