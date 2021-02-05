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Финальный штрих: Андре Тан рассказал, чем дополнить зимний образ (фото)

Финальный штрих: Андре Тан рассказал, чем дополнить зимний образ (фото)
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который подсказал, как разнообразить свой стиль, решил поделиться несколькими модными советами, которые помогут завершить зимний образ всего-навсего благодаря одной яркой детали.

"В период, когда снега по колено, а машину с утра вы раскапываете минимум минут 20, многослойность, казалось бы, единственный вариант для удачного образа. До конца зимы остался всего месяц, а мой директ все еще ломится от вопросов о том, чем же дополнить зимний образ", - рассказал дизайнер на странице в Инстаграме.

Итак, финальный штрих:

  • Моносерьга

Моносерьга

Важно, чтобы серьга была длинной. Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант - золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.

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  • Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

Модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.

  • Широкий вязаный чокер

Широкий вязаный чокер

Привет из 90-х! Выполненный из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.

  • Дополнительная сумка

Дополнительная сумка

Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона - теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности.

  • Украшения поверх перчаток

Украшения поверх перчаток

Стилистический прием, который добавляет образу послевкусие "роковой женщины". Кстати, обычные черные перчатки - уже неинтересно. Включайте фантазию!

Ранее Андре Тан рассказал, какие ошибки делают полные женщины в своих образах.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Андре Тан, Мода 2021.
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