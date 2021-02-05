Финальный штрих: Андре Тан рассказал, чем дополнить зимний образ (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который подсказал, как разнообразить свой стиль, решил поделиться несколькими модными советами, которые помогут завершить зимний образ всего-навсего благодаря одной яркой детали.
"В период, когда снега по колено, а машину с утра вы раскапываете минимум минут 20, многослойность, казалось бы, единственный вариант для удачного образа. До конца зимы остался всего месяц, а мой директ все еще ломится от вопросов о том, чем же дополнить зимний образ", - рассказал дизайнер на странице в Инстаграме.
Итак, финальный штрих:
Важно, чтобы серьга была длинной. Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант - золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.
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