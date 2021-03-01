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Когда стричь и красить волосы в марте 2021 года: благоприятные дни

Когда стричь и красить волосы в марте 2021 года: благоприятные дни
00:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Лунный календарь стрижек на март 2021 года поможет вам выбрать наиболее благоприятное время для стрижки или покраски волос.

Астрологи полагают, что лунная фаза, знак зодиака и лунные сутки влияют на здоровье, рост волос и их состояние. Выбрав самый благоприятный день для стрижки, вы сохраните свою жизненную энергию, которая заложена в волосах, а также избавитесь от всего отрицательного, обретете гармонию с собой и внешним миром.

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"Телеграф" рассказывает, когда благоприятней всего делать манипуляции с волосами в первом месяце весны.

Растущая луна, которая будет длиться с 14 по 27 марта 2021 года, ускорит рост волос.

Стрижка на убывающую луну с 1 по 12 марта и с 29 по 31 марта 2021 года замедлит рост волос и дольше сохранит форму прически.

Благоприятные дни: 5, 17-19, 21, 23, 25, 29 марта.

Именно в такие дни любые виды стрижек получаются крайне удачными и идут на пользу здоровью волос. Стрижка в эти дни укрепит волосы, ускорит их рост и подарит прилив положительной энергии в жизни.

Неблагоприятные дни: 9, 11, 12, 14, 31 марта.

В эти дни стрижка получится не такой удачной, как хотелось бы, а окрашивание держится намного меньше. Поэтому в это время лучше совсем не обращаться к мастеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда стоит ожидать новых магнитных бурь в марте 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Прически, Лунный календарь, Стрижки, Астропрогноз, Календарь стрижек.
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