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Ключевые цвета весны 2021: какую рубашку выбрать в этом сезоне (фото)

Ключевые цвета весны 2021: какую рубашку выбрать в этом сезоне (фото)
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинский звездный дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал, как можно разнообразить свой образ, поделился несколькими правилами, которые помогут модницам выбрать стильную рубашку, а также рассказал, как правильно ее носить и какие цвета будут трендовыми этой весной.

"Вы прожили жизнь зря, если в вашем гардеробе нет рубашки!", - отмечает дизайнер у себя на странице в Инстаграме.

"Золотые правила" Андре Тана:

  • Правильный воротник - залог успеха

Он обязательно должен быть мягкий. Если у рубашки жесткий воротник или же он укреплен пластиковыми вставками, вы будете похожи на советскую директрису школы.

  • Не экономим на составе

Конечно же выбираем 100% хлопок. Маленький секрет: если в составе будет 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.

  • Ищите "ту самую"

Часто девушки подбирают неправильный оверсайз! Уравнение для идеального оверсайза: к вашему размеру добавьте 1 или 1,5 размера.

Как носить рубашку, если ты…

  • Треугольник:

Попробуйте подкатать рукава рубашки до длины в три четверти - это сделает тело пропорциональным. Также не забывайте о ремешке (3-4 см) и аксессуарах.

  • Прямоугольник:

Рубашка, завязанная узлом на животе. Наконец-то она вернулась, прямиком из 90-х! Эта фишка освежает образ и делает красивый акцент на талии.

  • Перевернутый треугольник:

V-образный вырез - ваш главный козырь! Обратите внимание на рубашки с вертикальными полосками. Также попробуйте заправить рубашку наполовину - это хитяра.

Кстати, рубашка не обязательно должна быть белая. Ключевые цвета весны 2021 - золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.

Ранее Андре Тан рассказал, какие элементы гардероба будут актуальными этой весной.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Андре Тан, Мода 2021.
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