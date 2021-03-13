Сумочки для телефонов и вырезы на одежде: на что стоить обратить внимание этой весной (фото)

Весна постепенно отбирает права у зимних морозов, а вместе с тем появляется необходимость обновлять гардероб и подобрать что-то более актуальное в новом сезоне.
Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные весенние тренды в 2021 году, на которые стоит обратить всем модницам:
Пуговицы с кристаллами создают нежный и женственный образ. Только будьте аккуратны с украшениями и ярким макияжем в портретной зоне.
Этим элементом можно разбавить базовую рубашку и сделать акцент на портретную зону. А вот жемчужные воротнички лучше выбросить.
В этом сезоне стоит приобрести аккуратные чехлы на шнурках, которые со временем переродились из кошелька-монетницы.
Чтобы образ смотрелся лаконично и сексуально, обратите внимание на вырезы, но не дырки.
Дополните базовую комбинацию платьем-чехлом из сетки и вы можете не переживать об аксессуарах - образ и так выглядит завершенным. Этот тренд, по словам Андре Тана, останется с нами до конца лета.
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