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Категорическое "нет" в гардеробе: Оля Фреймут поделилась советами для барышень

Категорическое "нет" в гардеробе: Оля Фреймут поделилась советами для барышень
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Фреймут

Украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут, которая недавно нарвалась на комплименты за совместное фото с мужем Владимиром, назвала свои правила стиля, к которым рекомендует прислушаться своим поклонникам.

На официальной странице в соцсети Инстаграм бывший "ревизор" опубликовала список модных советов:

  • Одежда не твоего размера. Если ты влезла в платьице, это еще не значит, что оно подходит.
  • Высокие сапоги до ягодиц. Ну разве ты - рыбак.
 
 
 
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  • Футболки с дурацкими надписями: "Ура, у меня биполярка", или "Пиво - лучше, чем вода". Вообще футболки с надписями. Ты не доска объявлений, а девушка. Также откажись от рваных джинсов и запятнанных на современный лад.

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  • Очень модные вещи ооочень модного бренда. Есть риск, что встретишь своего двойника. Покупай одежду в маленьких магазинах во время путешествий. Он всегда будет иметь ауру города.
  • Не объединяй короткую юбку с декольтированными блузами, шпильками и праздничной высокой фрезурою (это форма стрижки, завивки, укладки и филировки - ред.).
 
 
 
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  • Отказывайся от вещей на распродаже, только потому, что они выгодны. Если их никто не купил - на это есть причина, возможно, с ними что-то не так. То, что на кальсоны скидка 80% - еще не сигнал для их приобретения.
  • Не надевайте то, что нужно постоянно распрямлять, заправлять - у тебя будет нервный вид.
  • Если фигура не идеальна - массивный живот, складки на спине, целлюлит... Не носи белые облиплые джинсы, без подкладки юбки, которые просвечивают, одежды из атласа.

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  • Выставляй на показ только ту часть тела, которая у тебя идеальная - плечо, ноги, декольте, нос...
  • Не переусердствуй с винтажем. На каждую отсталую во времени вещь должна быть современная, которая даст знать, что ты в адеквате.
 
 
 
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Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась подборкой книг, которые помогли ей в развитии своей личности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 513

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Стиль, Ольга Фреймут, Мода 2021.
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