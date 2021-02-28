Категорическое "нет" в гардеробе: Оля Фреймут поделилась советами для барышень

Украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут, которая недавно нарвалась на комплименты за совместное фото с мужем Владимиром, назвала свои правила стиля, к которым рекомендует прислушаться своим поклонникам.

На официальной странице в соцсети Инстаграм бывший "ревизор" опубликовала список модных советов:

Одежда не твоего размера. Если ты влезла в платьице, это еще не значит, что оно подходит.

Высокие сапоги до ягодиц. Ну разве ты - рыбак.

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Футболки с дурацкими надписями: "Ура, у меня биполярка", или "Пиво - лучше, чем вода". Вообще футболки с надписями. Ты не доска объявлений, а девушка. Также откажись от рваных джинсов и запятнанных на современный лад.

Очень модные вещи ооочень модного бренда. Есть риск, что встретишь своего двойника. Покупай одежду в маленьких магазинах во время путешествий. Он всегда будет иметь ауру города.

Не объединяй короткую юбку с декольтированными блузами, шпильками и праздничной высокой фрезурою (это форма стрижки, завивки, укладки и филировки - ред.).

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Отказывайся от вещей на распродаже, только потому, что они выгодны. Если их никто не купил - на это есть причина, возможно, с ними что-то не так. То, что на кальсоны скидка 80% - еще не сигнал для их приобретения.

Не надевайте то, что нужно постоянно распрямлять, заправлять - у тебя будет нервный вид.

Если фигура не идеальна - массивный живот, складки на спине, целлюлит... Не носи белые облиплые джинсы, без подкладки юбки, которые просвечивают, одежды из атласа.

Выставляй на показ только ту часть тела, которая у тебя идеальная - плечо, ноги, декольте, нос...

Не переусердствуй с винтажем. На каждую отсталую во времени вещь должна быть современная, которая даст знать, что ты в адеквате.

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Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась подборкой книг, которые помогли ей в развитии своей личности.