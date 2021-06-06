Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Как выбрать прическу на выпускной: главные ошибки и тренды лета-2021

Как выбрать прическу на выпускной: главные ошибки и тренды лета-2021
07:02 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

Каждая девочка хочет хоть раз почувствовать себя принцессой и школьный выпускной отличный повод ней стать. Самым главным для многих юных выпускниц становится выбор наряда. Но в погоне за модным кроем и шикарными тканями не стоит забывать о самом дорогом украшении - волосах. Именно прическа может украсить или наоборот, удешевить и упростить наш образ, а попав к неумелому мастеру и вовсе испортить праздник.

Парикмахер Мария Сушко в комментарии "Телеграфу" предостерегла выпускниц от ошибок и разочарований, а также дала несколько рекомендаций, связанных с волосами.

Самое первое и самое главное-правильный подбор мастера. Внимательно изучите его портфолио, подходит ли Вам его стилистика, нравятся ли Вам его прически.

Следующим этапом будут отзывы. Как много отзывов, какие они, также можно написать клиенткам напрямую и спросить их мнение о результате и стойкости прически.

Когда лучше стричь волосы и делать маникюр в июне 2021: названы благоприятные дни

Когда с мастером мы разобрались, то приступаем к выбору самой прически, для этого нужно учесть такие моменты как погода, влажность, стиль, место проведения, длительность мероприятия, будут ли переодевания.

Когда обозначились и эти факторы, приступаем непосредственно к выбору самой прически.

На сегодняшний день мода диктует нам натуральность и небрежность, так называемую "искусственную натуральность". Такими могут быть легкие пляжные волны, небрежные косы в стиле бохо, низкие романтические пучки или объемные локоны на браш или плойку крупного диаметра.

Объемные украшения, короны, диадемы, а также некогда популярные жемчужные заколки - остались в прошлом. Им на смену пришли ленты, шелковые платки, воздушные шпильки или заколки ручной работы. Диадему можно заменить тоненькой веточкой с небольшим вкраплением камней.

Летний маникюр 2021: актуальные идеи для ваших ноготков (фото)

Также сегодня все больше популярности набирают заколки-банты, которые могут украсить как плетения, так и легкую накрутку.

Для любительниц смелых образов сегодня предоставлен широкий выбор плетений с яркими канекалонами (искусственные волосы для вплетения). Ними можно как разнообразить прическу, добавив ярких акцентов, так и добавить длинны или густоты, отдав предпочтение цветам, близким к натуральным.

В любом случае, что бы не диктовала нам мода, прическа должна придавать нам уверенности и шарма и не создавать дискомфорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 779

Все по теме:

Прически, Модные прически, Выпускной, Мария Сушко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
05 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вслед за Притулой из &quot;Голоса&quot; вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
Вслед за Притулой из "Голоса" вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь