Как выбрать прическу на выпускной: главные ошибки и тренды лета-2021

Каждая девочка хочет хоть раз почувствовать себя принцессой и школьный выпускной отличный повод ней стать. Самым главным для многих юных выпускниц становится выбор наряда. Но в погоне за модным кроем и шикарными тканями не стоит забывать о самом дорогом украшении - волосах. Именно прическа может украсить или наоборот, удешевить и упростить наш образ, а попав к неумелому мастеру и вовсе испортить праздник.

Парикмахер Мария Сушко в комментарии "Телеграфу" предостерегла выпускниц от ошибок и разочарований, а также дала несколько рекомендаций, связанных с волосами.

Самое первое и самое главное-правильный подбор мастера. Внимательно изучите его портфолио, подходит ли Вам его стилистика, нравятся ли Вам его прически.

Следующим этапом будут отзывы. Как много отзывов, какие они, также можно написать клиенткам напрямую и спросить их мнение о результате и стойкости прически.

Когда с мастером мы разобрались, то приступаем к выбору самой прически, для этого нужно учесть такие моменты как погода, влажность, стиль, место проведения, длительность мероприятия, будут ли переодевания.

Когда обозначились и эти факторы, приступаем непосредственно к выбору самой прически.

На сегодняшний день мода диктует нам натуральность и небрежность, так называемую "искусственную натуральность". Такими могут быть легкие пляжные волны, небрежные косы в стиле бохо, низкие романтические пучки или объемные локоны на браш или плойку крупного диаметра.

Объемные украшения, короны, диадемы, а также некогда популярные жемчужные заколки - остались в прошлом. Им на смену пришли ленты, шелковые платки, воздушные шпильки или заколки ручной работы. Диадему можно заменить тоненькой веточкой с небольшим вкраплением камней.

Также сегодня все больше популярности набирают заколки-банты, которые могут украсить как плетения, так и легкую накрутку.

Для любительниц смелых образов сегодня предоставлен широкий выбор плетений с яркими канекалонами (искусственные волосы для вплетения). Ними можно как разнообразить прическу, добавив ярких акцентов, так и добавить длинны или густоты, отдав предпочтение цветам, близким к натуральным.

В любом случае, что бы не диктовала нам мода, прическа должна придавать нам уверенности и шарма и не создавать дискомфорта.