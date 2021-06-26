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С голым животом и кроссовках: Фреймут стала на защиту дресс-кода Хейли и Джастина Бибер на встрече с президентом Франции (фото)

С голым животом и кроссовках: Фреймут стала на защиту дресс-кода Хейли и Джастина Бибер на встрече с президентом Франции (фото)
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф

На днях Джастин и Хейли Бибер посетили президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит в Париже. Внешний вид американцев вызвал ожесточенные споры в сети, ведь знаменитый исполнитель приехал к главе государства в кроссовках, а его супруга -  в откровенном платье с голым животом.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая преподает уроки этикета, прокомментировала дресс-код Биберов на официальной встрече. Бывшая "Ревизор" стала на защиту американской пары.

 
 
 
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"На встречу с президентами принято одеваться так, как написано в приглашении. А мы же не знаем, что там указали Макроны. Всегда лучше свериться со службой протокола. Для таких событий "black tie" неидеальное решение, потому что Джастина могли спутать с официантом. "White tie" подошел бы для инаугурации. А Биберы хотели проявить индивидуальность", - отметила Фреймут.

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Также известная телеведущая обратила внимание, что при посещении президента другой страны вежливо одеть что-то с этническими нотами, но наряжаться с ног до головы в народное рискованно.

 
 
 
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Впрочем, две ошибки Ольга Фреймут у Биберов подметила. Это голый животик у Хейли и кроссовки у Джастина: "Первое уместно разве что на пляже, а спортивная обувь - для занятий спортом и прогулок".

 
 
 
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Ранее популярной шоумен Владимир Остапчук потроллил Ольгу Фреймут за очередной урок этикета с мороженым.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

Все по теме:

Франция, Джастин Бибер, Этикет, Ольга Фреймут, Хейли Болдуин, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон.
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