С голым животом и кроссовках: Фреймут стала на защиту дресс-кода Хейли и Джастина Бибер на встрече с президентом Франции (фото)

На днях Джастин и Хейли Бибер посетили президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит в Париже. Внешний вид американцев вызвал ожесточенные споры в сети, ведь знаменитый исполнитель приехал к главе государства в кроссовках, а его супруга - в откровенном платье с голым животом.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая преподает уроки этикета, прокомментировала дресс-код Биберов на официальной встрече. Бывшая "Ревизор" стала на защиту американской пары.

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"На встречу с президентами принято одеваться так, как написано в приглашении. А мы же не знаем, что там указали Макроны. Всегда лучше свериться со службой протокола. Для таких событий "black tie" неидеальное решение, потому что Джастина могли спутать с официантом. "White tie" подошел бы для инаугурации. А Биберы хотели проявить индивидуальность", - отметила Фреймут.

Также известная телеведущая обратила внимание, что при посещении президента другой страны вежливо одеть что-то с этническими нотами, но наряжаться с ног до головы в народное рискованно.

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Впрочем, две ошибки Ольга Фреймут у Биберов подметила. Это голый животик у Хейли и кроссовки у Джастина: "Первое уместно разве что на пляже, а спортивная обувь - для занятий спортом и прогулок".

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Ранее популярной шоумен Владимир Остапчук потроллил Ольгу Фреймут за очередной урок этикета с мороженым.