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"Абсолютно красиво во всех смыслах": в Венеции прошла презентация новой коллекции Valentino (фото, видео)

"Абсолютно красиво во всех смыслах": в Венеции прошла презентация новой коллекции Valentino (фото, видео)
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф

В четверг, 15 июля, в Венеции состоялся показ новой осенне-зимней кутюрной коллекции Valentino вне официального расписания Недели высокой моды в Париже. Мероприятие проходило на территорию корабельной верфи Arsenale di Venezia, где проходит Венецианская биеннале.

Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли привлек к созданию коллекции под названием Valentino Des Ateliers целых 17 художников, которые работали в различных художественных направлениях, включая Бенни Бозетто, Гульельмо Кастелли, Данило Корреале, Патрисию Трейб, Алессандро Теолди, Керстин Братш, Катрин Бремерманн.

 
 
 
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Пиччоли презентовал необычные цветовые комбинации в нарядах - желтый и бордовый, фиолетовый и цвет морской волны, а также несколько оттенков бирюзы в одном образе. Для ярких платьев потребовалось почти 90 различных материалов. 

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Стоить отметить, что на фоне венецианского Арсенала созданные вещи итальянского дизайнера смотрелись эффектнее, чем в любой более традиционной локации.

 
 
 
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Презентацию новой коллекции Valentino в сети очень сильно расхвалили, отметив красивую обстановку, божественную музыку, а работы Пьерпаоло Пиччоли и его коллег назвали божественными и захватывающими.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году на церемонии "Золотой глобус" платье от Valentino на Дженнифер Лопес породило много фотожаб и мемов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Valentino, Стиль, Венеция, Мода 2021, Пьерпаоло Пиччоли.
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