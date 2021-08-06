Джессика из "Холостяка" назвала главные модные тренды осень-зима (фото)

Стильно и модно выглядеть хочется всем и всегда, не только солнечным летом, но и в холодные, дождливые дни. Благо, тренды осень-зима 2020-2021 дают модницам прекрасную возможность проявить свою индивидуальность, в гардеробе каждой девушки кроме сумок и аксессуаров, есть еще полно одежды с помощью которых можно украсить красками серые дни.

Участница 11 сезона популярного проекта "Холостяк" Джессика Чеги в Инстаграме перечислила главные модные тренды осень-зима 2020-2021 гг.

Кисти/бахрома. Такое платье точно должно быть у каждой модницы в гардеробе. Ковбойские элементы уже давно заполонили мир.

Лаванда/сиреневый в гардеробе. Мягкий и нежный цвет вступает в игру. Подходит не только брюнеткам, но и блондинкам и русым - приятно освежит ваш образ и выделит из темных оттенков вокруг.

Мягкий и нежный цвет вступает в игру. Подходит не только брюнеткам, но и блондинкам и русым - приятно освежит ваш образ и выделит из темных оттенков вокруг. Эко-мех. Было модным всегда и остается в дальнейшем.

Было модным всегда и остается в дальнейшем. Комбинезоны и одежда, плотно облегающие тело.

и одежда, плотно облегающие тело. Серебро и глиттер. Этой зимой добавляем блесток.

Этой зимой добавляем блесток. Total knit - очень уютный зимний тренд. Окутаться мягкой натуральной пряжей - всегда хорошее воспоминание с холодной поры.

- очень уютный зимний тренд. Окутаться мягкой натуральной пряжей - всегда хорошее воспоминание с холодной поры. Супер-длинные рукава. Возможно не такой удобный в ношении, но очень интересный неординарный тренд.

Возможно не такой удобный в ношении, но очень интересный неординарный тренд. Ромбы, квадраты и другие неординарные принты. Добавляют образу остроты и так вы точно не останетесь незамеченными.

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