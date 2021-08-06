Джессика из "Холостяка" назвала главные модные тренды осень-зима (фото)

Стильно и модно выглядеть хочется всем и всегда, не только солнечным летом, но и в холодные, дождливые дни. Благо, тренды осень-зима 2020-2021 дают модницам прекрасную возможность проявить свою индивидуальность, в гардеробе каждой девушки кроме сумок и аксессуаров, есть еще полно одежды с помощью которых можно украсить красками серые дни.
Участница 11 сезона популярного проекта "Холостяк" Джессика Чеги в Инстаграме перечислила главные модные тренды осень-зима 2020-2021 гг.
- Кисти/бахрома. Такое платье точно должно быть у каждой модницы в гардеробе. Ковбойские элементы уже давно заполонили мир.
- Лаванда/сиреневый в гардеробе. Мягкий и нежный цвет вступает в игру. Подходит не только брюнеткам, но и блондинкам и русым - приятно освежит ваш образ и выделит из темных оттенков вокруг.
- Эко-мех. Было модным всегда и остается в дальнейшем.
- Комбинезоны и одежда, плотно облегающие тело.
- Серебро и глиттер. Этой зимой добавляем блесток.
- Total knit - очень уютный зимний тренд. Окутаться мягкой натуральной пряжей - всегда хорошее воспоминание с холодной поры.
- Супер-длинные рукава. Возможно не такой удобный в ношении, но очень интересный неординарный тренд.
- Ромбы, квадраты и другие неординарные принты. Добавляют образу остроты и так вы точно не останетесь незамеченными.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 июля прошел показ потрясающая осенне-зимней кутюрной коллекции Valentino.