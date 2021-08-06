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Джессика из "Холостяка" назвала главные модные тренды осень-зима (фото)

Джессика из "Холостяка" назвала главные модные тренды осень-зима (фото)
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram antoniajessica

Стильно и модно выглядеть хочется всем и всегда, не только солнечным летом, но и в холодные, дождливые дни. Благо, тренды осень-зима 2020-2021 дают модницам прекрасную возможность проявить свою индивидуальность, в гардеробе каждой девушки кроме сумок и аксессуаров, есть еще полно одежды с помощью которых можно украсить красками серые дни.

Участница 11 сезона популярного проекта "Холостяк" Джессика Чеги в Инстаграме перечислила главные модные тренды осень-зима 2020-2021 гг.

  • Кисти/бахрома. Такое платье точно должно быть у каждой модницы в гардеробе. Ковбойские элементы уже давно заполонили мир.

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  • Лаванда/сиреневый в гардеробе. Мягкий и нежный цвет вступает в игру. Подходит не только брюнеткам, но и блондинкам и русым - приятно освежит ваш образ и выделит из темных оттенков вокруг.
  • Эко-мех. Было модным всегда и остается в дальнейшем.
  • Комбинезоны и одежда, плотно облегающие тело.
  • Серебро и глиттер. Этой зимой добавляем блесток.
  • Total knit - очень уютный зимний тренд. Окутаться мягкой натуральной пряжей - всегда хорошее воспоминание с холодной поры.
  • Супер-длинные рукава. Возможно не такой удобный в ношении, но очень интересный неординарный тренд.
  • Ромбы, квадраты и другие неординарные принты. Добавляют образу остроты и так вы точно не останетесь незамеченными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 июля прошел показ потрясающая осенне-зимней кутюрной коллекции Valentino.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Холостяк, Мода 2021, Джессика Чеги.
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