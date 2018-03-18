Разрушающая стереотипы подборка снимков плюс-сайз модели Аркадио дель Валле.

Разрушающая стереотипы подборка снимков плюс-сайз модели Аркадио дель Валле. Аркадио дель Валле долго стеснялся своего большого веса. Он боялся модно одеваться, старался не выходить из дома и жутко комплексовал покупать одежда размера 5XL. А сейчас он модель! Вы думаете, что это история о похудении? Нет. Просто парень поверил в себя и стал звездой. Аркадио дель Валле с детства страдал от ожирения и долго был в депрессии. Его осуждали и обсуждали. Он старался подвести свое тело под рамки модных параметров, но не смог…А потом он открыл для себя моду на плюс-сайз моделей. Они любили себя и были счастливы несмотря на пышные формы и лишние килограммы. Аркадио стал учится принимать себя таким, какой он есть. Он завел микроблог в сети Instagram.