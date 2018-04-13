Мужчины в некоторых странах идёт на всё, чтобы быть красавцами - делают пластические операции, отъедают огромный живот, стараются выглядеть женственно.

Красота требует жертв, и причём, не только от женщин. Мужчины в некоторых странах идёт на всё, чтобы быть красавцами - делают пластические операции, отъедают огромный живот, стараются выглядеть женственно. И все ради того, чтобы соответствовать местным эталонам красоты. Европейцам это может показаться иногда забавным, иногда странным ритуалом. Но и сегодня в разных уголках мира действуют свои каноны красоты.