Никогда женщины не бывают такими капризными, нервными и непредсказуемыми, как во время беременности.

Никогда женщины не бывают такими капризными, нервными и непредсказуемыми, как во время беременности. Муж желая запечатлеть священную красоту беременности своей жены, предложил ей нанять фотографа для фотосессии. Но в связи с повышенной капризностью его жена отказалась от этой идеи. Муж очень хотел иметь предродовые фотографии, но раз жена отказалась участвовать в фотосессии, ему пришлось занять её место. Уморительные фотографии "беременного" мужа смотрите далее.