В немецком городе Бонн живет парень Йоханнес Лашет, которого все принимают за голливудского актера и любимца тысячи женщин, сексуального Райана Гослинга.

В немецком городе Бонн живет парень Йоханнес Лашет, которого все принимают за голливудского актера и любимца тысячи женщин, сексуального Райана Гослинга. И действительно, парень очень похож на звезду кино. Двойник Гослинга научился умело пользоваться своей внешностью и работает моделью. Красавчик рекламирует дорогие бренды одежды. Конечно, компаниям обходится гораздо дешевле оплатить услуги двойника, чем знаменитого актера. Йоханнес говорит, что его часто путают с Райаном, просят автографы или сделать совместное фото. Это его не утомляет, только смешит.