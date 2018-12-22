Эти мужчины не хотели заводить кошку, но взгляните на них сейчас (Фото)

Некоторые люди любят кошек, а некоторые нет. Это нормально, но зачастую те, кто говорят, что они не кошатники всё равно умилённо улыбаются, когда видят перед собой кошку. Каждый из ненавистников кошек в глубине души понимает, что невозможно сопротивляться кошачьему очарованию, когда это пушистое существо заглядывает вам в глаза или трётся о ваши колени. Люди из нашей статьи тоже думали, что они не любят кошек, но они ошибались.