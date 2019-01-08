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В США умер известный голливудский актер

В США умер известный голливудский актер
16:59 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: их открытых источников

Новости шоу бизнеса: Артист ушел из жизни 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас.

В США на 83-м году жизни скончался американский актер Роберт Рут, который снимался в культовых фильмах Квентина Тарантино.

Рут умер от осложнений после перенесенной пневмонии. У актера остались трое детей и двое внуков.

За свою карьеру Рут снялся в таких фильмах, как "Бешеные псы", "Поймай меня, если сможешь", "Рокки", Криминальное чтиво" и других. Он также исполнил эпизодические роли в сериалах "Миссия невыполнима", "Все любят Рэймонда" и "Притворщик".

Напомним также, что 6 января скончался британский актер Уильям Шеппард. Ему было 86 лет. Известность он получил благодаря ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Безумцы".

Ранее сообщалось, что в США на 106-м году жизни скончался художник-аниматор Джон Ласк, который работал над созданием классических фильмов Walt Disney Company.

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Все по теме:

Скончался, Умер, Квентин Тарантино, Криминальное чтиво, Бешеные псы, Роберт Рут, Поймай меня, если сможешь.
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