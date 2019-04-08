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Понедельник, 08.04.2019
Богато жить не запретишь: "золотое" состояние султана Брунея (Фото)
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Богато жить не запретишь: "золотое" состояние султана Брунея (Фото)

Огромный дворец, собственный авиапарк и тысячи дорогих автомобилей в гараже - это не сказка, а часть огромного состояния султана Брунея. Он занимает второе место среди самых богатых монархов мира и ест только из золотых тарелок. Роскошь, которая потрясает своим размахом, царит в его жизни во всем: начиная от стрижки и заканчивая эксклюзивным частным самолетом.
bigpicture.ru
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