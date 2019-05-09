Отрезали и хорошо: без волос реально лучше (Фото)

Не все страдают из-за низкого уровня подготовки парикмахеров — кому-то с выбором мастера очень повезло. Вот, например, как в случае с этими парнями, которые однажды решили изменить свою внешность и расстаться с длинными волосами! Ведь хорошая стрижка — это уже практически цельный образ для мужчины (в отличие от представительниц женского пола с макияжем, укладкой волос и всем остальным). И они действительно преобразились в лучшую сторону. Взгляните!