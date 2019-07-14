Женские замашки: знаменитые мужчины с макияжем

1 Дэвид Боуи Боуи по праву можно считать первооткрывателем мужского макияжа. Легендарный певец уже в 70-х эпатировал публику в образе Зигги Стардаста. Огненно-рыжие волосы, молнии и звезды по всему лицу — все это до сих пор служит вдохновением для любителей макияжа по всему миру.

2 Бой Джордж В мире мужского макияжа Бой Джордж является такой же легендой, как и Дэвид Боуи. Только если эксперименты Боуи с декоративной косметикой были скорее искусством, то Джордж отдавал предпочтение нарочито девичьему макияжу. Ранние образы певца были выдержаны в духе лучших традиций 80-х: если подводка, то пожирнее, если тени, то поярче. К слову, английский певец и композитор до сих пор выступает исключительно с броским акцентом на глазах.

3 Джаред Лето В нулевых Джаред Лето был настоящей рок-звездой: глаза, жирно подведенные черным кайалом, иссиня-черные волосы с красными прядями и облупленный черный лак на ногтях. К счастью, вскоре небрежный макияж и мешковатая одежда панка начали пропадать. Сейчас вечно молодой певец и актер считается иконой стиля и регулярно попадает в списки самых красивых мужчин современности. Но любовь к макияжу у Джареда никуда не делась, чего только стоят его образы в ролях Джокера в фильме «Отряд самоубийц» и ВИЧ-инфицированного трансвестита в «Далласском клубе покупателей».

4 Джеффри Стар Сейчас Джеффри Стар — одна из самых влиятельных персон бьюти-индустрии, владелец собственного косметического бренда и миллионер. А 10 лет назад он был скандальным фриком из социальной сети MySpace, которого никто не воспринимал всерьез. Розовые волосы и брови, ярко-синие тени и накладные ресницы, достающие до лба, Мистер Стар заменил платиновым блондом и макияжем в нейтральных тонах. Все-таки новому статусу нужно соответствовать!

5 Павел Петель Тело бодибилдера, борода и яркий макияж — этот ядерный микс когда-то взорвал интернет. И по сей день, на радость десяткам тысяч подписчиков, Павел Петель, также известный под псевдонимом #ЯБогачка, с завидной регулярностью меняет макияж и прически, а иногда и блестки на бороду клеит.

6 Джеймс Чарлз Американскому блогеру и визажисту только-только исполнилось 19 лет, а у него уже более 7 миллионов подписчиков в Instagram. Джеймс Чарлз постоянно экспериментирует с макияжем, смешивая цвета и текстуры. А порой и вовсе использует свое лицо как холст, на котором создает произведения искусства.