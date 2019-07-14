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Женские замашки: знаменитые мужчины с макияжем

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Женские замашки: знаменитые мужчины с макияжем
21:02 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Герои этой подборки являются представителями самых разных профессий. А объединяет их пристрастие к макияжу, благодаря которому они во многом и прославились.

  • 1

    Дэвид Боуи

    Боуи по праву можно считать первооткрывателем мужского макияжа. Легендарный певец уже в 70-х эпатировал публику в образе Зигги Стардаста. Огненно-рыжие волосы, молнии и звезды по всему лицу — все это до сих пор служит вдохновением для любителей макияжа по всему миру.

  • 2

    Бой Джордж

    В мире мужского макияжа Бой Джордж является такой же легендой, как и Дэвид Боуи. Только если эксперименты Боуи с декоративной косметикой были скорее искусством, то Джордж отдавал предпочтение нарочито девичьему макияжу. Ранние образы певца были выдержаны в духе лучших традиций 80-х: если подводка, то пожирнее, если тени, то поярче. К слову, английский певец и композитор до сих пор выступает исключительно с броским акцентом на глазах.

  • 3

    Джаред Лето

    В нулевых Джаред Лето был настоящей рок-звездой: глаза, жирно подведенные черным кайалом, иссиня-черные волосы с красными прядями и облупленный черный лак на ногтях. К счастью, вскоре небрежный макияж и мешковатая одежда панка начали пропадать. Сейчас вечно молодой певец и актер считается иконой стиля и регулярно попадает в списки самых красивых мужчин современности. Но любовь к макияжу у Джареда никуда не делась, чего только стоят его образы в ролях Джокера в фильме «Отряд самоубийц» и ВИЧ-инфицированного трансвестита в «Далласском клубе покупателей».

  • 4

    Джеффри Стар

    Сейчас Джеффри Стар — одна из самых влиятельных персон бьюти-индустрии, владелец собственного косметического бренда и миллионер. А 10 лет назад он был скандальным фриком из социальной сети MySpace, которого никто не воспринимал всерьез. Розовые волосы и брови, ярко-синие тени и накладные ресницы, достающие до лба, Мистер Стар заменил платиновым блондом и макияжем в нейтральных тонах. Все-таки новому статусу нужно соответствовать!

  • 5

    Павел Петель

    Тело бодибилдера, борода и яркий макияж — этот ядерный микс когда-то взорвал интернет. И по сей день, на радость десяткам тысяч подписчиков, Павел Петель, также известный под псевдонимом #ЯБогачка, с завидной регулярностью меняет макияж и прически, а иногда и блестки на бороду клеит.

  • 6

    Джеймс Чарлз

    Американскому блогеру и визажисту только-только исполнилось 19 лет, а у него уже более 7 миллионов подписчиков в Instagram. Джеймс Чарлз постоянно экспериментирует с макияжем, смешивая цвета и текстуры. А порой и вовсе использует свое лицо как холст, на котором создает произведения искусства.

  • 7

    Андрей Петров

    Юный российский визажист ничем не уступает в креативности своим западным предшественникам. Из эпатажного блогера Андрей Петров стал настоящим художником. А поклонников у таланта Андрея немало — чуть больше полумиллиона подписчиков в Instagram и YouTube.

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Знаменитости, Звезды, Дэвид Боуи, Джеффри Стар, Джаред Лето, Бой Джордж, Джеймс Чарльз, Павел Петель, Андрей Петров.
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