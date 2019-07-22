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Понедельник, 22.07.2019
Знаменитые мужчины, которые тяжело переживали свой разрыв с женщиной
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Знаменитые мужчины, которые тяжело переживали свой разрыв с женщиной

В обществе бытует мнение о том, что мужчины намного легче переносят развод, чем их спутницы. На самом деле все зависит как он самого мужчины, так и от его психоэмоционального состояния и причин развода. Некоторые известные и очень успешные мужчины не стесняются признаваться в том, что тяжело пережили расставание со своей второй половинкой. Одни мужчины погружались в депрессию на несколько месяцев, другие не могли сдержать слез, а третьи попытались найти утешение в творчестве.
kulturologia.ru
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Развод, Расставание, Знаменитости, Известные мужчины.
11:31 Сегодня Телеграф
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