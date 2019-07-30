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Вторник, 30.07.2019
Как должно выглядеть идеальное мужское тело: стандарты красоты по всему миру
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Как должно выглядеть идеальное мужское тело: стандарты красоты по всему миру

Британский медицинский портал Superdrug.com отправил дизайнерам со всего мира фотографию мужчины среднестатистической внешности и попросил их отфотошопить модель в соответствии с их собственными предпочтениями и вкусами, придать мужчине такие черты, чтобы его посчитали внешне привлекательным большинство жителей их страны. Портал рассказал, что, согласно его исследованию, 40% мужчин в Великобритании ощущают на себе давление со стороны телевидения и модных журналов в отношении того, как должно выглядеть идеальное мужское тело. И это давление, несомненно, негативно влияет на самооценку мужчин, на то, как они воспринимают себя и окружающих. Результаты получились очень интересные.
Фото: bigpicture.ru
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