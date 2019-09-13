Фредди Крюгер: интересные факты о страшном убийце в поп-культуре (Фото)

1 Компания Nintendo не захотела ассоциироваться с Фредди Крюгером В фильме "Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв" у Крюгера была перчатка Power Glove для игровой консоли Nintendo. Создатели фильма обратились в фирму за разрешением использовать в сценарии ее слоган "Играй с Power", но компания отказала, опасаясь, что ее продукт будет ассоциироваться с киноманьяком.

2 Питер Джексон написал сценарий о Фредди Крюгере За время существования франшизы в руках правообладателей - компании New Line Cinema - скопилось множество сценариев, посвященных знаменитому маньяку. Автор одного из них, до сих пор лежащего в копилке студии, - знаменитый режиссер "Властелина колец" Питер Джексон. Очень хотелось бы посмотреть его творение: судя по обычному размаху Джексона, это должно быть эпично.

3 Всего семь минут Фанаты фильма подсчитали: на протяжении всего первого "Кошмара на улице Вязов" Фредди Крюгер проводит на экране лишь семь минут экранного времени. Но этого хватило, чтобы до смерти напугать весь мир.

4 У "Кошмара на улице Вязов" есть приквел Желающим подробнее узнать о жизни Фредди Крюгера до событий первого фильма, сделавшего его имя нарицательным, следует поинтересоваться сериалом "Кошмары Фредди". Там довольно подробно рассказывается о его ранней жизни - от школьного бала до сожжения заживо. Сериал выходил в 1988-1990 годах, в общей сложности было выпущено два сезона. Особой славы он не снискал.

5 Фредди появлялся не только в снах и фильмах, но и в мультфильмах Три появления в "Симпсонах", два - в "Южном парке", по одному - в "Гриффинах" и "Пятнице, 13-е" - этого, пожалуй, достаточно, чтобы считать Фредди не только героем фильма, но и мультяшкой.

6 Цвет свитера Свитер в буро-бордовую полоску появился у Фредди не просто так. Уэс Крейвен - режиссер, относящийся с большим вниманием к деталям. Он выбрал два цвета, которые воспринимаются одновременно и как самые тревожные, и как самые трудноразличимые, и создал их комбинацию. Так что свитер Фредди - это и маскхалат, и сигнал тревоги.

7 Трудная роль Актер Роберт Инглунд не раз признавался, что роль Фредди далась ему нелегко. Каждый день он проводил более трех часов в гримерной. Сначала ему на лицо наклеивали специальную латексную маску, а затем гримеры в несколько рук раскрашивали ее. Процесс снятия грима был несколько более коротким, но не менее мучительным: снять большую порцию клея с лица очень трудно, Инглунд подтвердит.

8 Основано на реальных событиях По признанию Уэса Крейвена, в основу "Кошмара на улице Вязов" легли события его собственной жизни. Первым стала серия статей в местной прессе о странной эпидемии среди детей, которые ложились спать здоровыми и бодрыми, чтобы затем не проснуться. Таинственность этой истории потрясла режиссера. Вторым стало детское впечатление о странном старике, которого будущий режиссер увидел из окна. Человек в грубом грязном свитере и шляпе с широкими полями медленно шел по улице, после чего остановился и посмотрел прямо в окно, из которого смотрел Крейвен. Увидев, что мальчик глядит на него, старик повернулся и пошел к двери дома. Маленький Уэс поскорее убежал от окна и спрятался в доме, страшно напуганный. Разумеется, он не знает, кем был этот старик - но тот точно может считать себя прототипом Фредди Крюгера.

9 Фредди Крюгер - герой рэпа Фредди Крюгер как минимум дважды становился героем рэп-композиций. Группа Fat Boys посвятила ему композицию "Are You Ready for Freddy?", а DJ Jazzy Jeff совместно с Уиллом Смитом - сингл Nightmare on My Street. Ни одна из них, впрочем, не принесла создателям лавров. Похоже, Фредди не годится на роль рэп-талисмана.

10 Уэс Крейвен сыграл Фредди В 1996 году, через 12 лет после выхода "Кошмара на улице Вязов", режиссер Уэс Крейвен сам сыграл Фредди Крюгера. Это случилось в маленьком камео в "Крике". Крейвен появляется на экране совсем ненадолго в образе уборщика. На нем широкополая шляпа, буро-бордовый полосатый свитер, и его зовут Фред.

11 "Кошмар на улице Вязов" - первый фильм Джонни Деппа "Кошмар на улице Вязов" стал первым фильмом Джонни Деппа. Правда, продержался он на экране совсем недолго: его персонажа, Гленна, Фредди Крюгер убил первым. Что не помешало дальнейшему карьерному взлету актера.

12 Отец Фредди - Элис Купер В фильме "Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв" есть сцена воспоминаний, где Фредди находится вместе с отцом. Сначала отец бьет Фредди ремнем, а затем Фредди его убивает - ничего неожиданного, в принципе. Разве что в роли отца Фредди выступил Элис Купер. Примечательно, что в этой сцене и Элис Купер, и Роберт Инглунд снимались без грима.

13 В ногу со временем Фильм "Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв" стал первым фильмом франшизы, снятым в 3D. Теперь в официальное полное издание "крюгерианы" вместе с дисками вкладывают и 3D-очки, чтобы зрители могли посмотреть "Последний кошмар" в полном блеске.