Скачать
Пятница, 13.09.2019
Лайчак: Словакия готова помогать Украине
Лайчак: Словакия готова помогать Украине
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
Аргентинский баскетболист побил рекорд чемпионатов мира (Видео)
Аргентинский баскетболист побил рекорд чемпионатов мира (Видео)
Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме
Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме

Фредди Крюгер: интересные факты о страшном убийце в поп-культуре (Фото)

Смотрите фото (15)
Фредди Крюгер: интересные факты о страшном убийце в поп-культуре (Фото)
18:33 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Хотя фанаты хоррора за прошедшие годы засмотрели "Кошмар на улице Вязов" до дыр, некоторые факты о Фредди наверняка ускользнули от их внимания.

  • 1

    Компания Nintendo не захотела ассоциироваться с Фредди Крюгером

    В фильме "Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв" у Крюгера была перчатка Power Glove для игровой консоли Nintendo. Создатели фильма обратились в фирму за разрешением использовать в сценарии ее слоган "Играй с Power", но компания отказала, опасаясь, что ее продукт будет ассоциироваться с киноманьяком.

  • 2

    Питер Джексон написал сценарий о Фредди Крюгере

    За время существования франшизы в руках правообладателей - компании New Line Cinema - скопилось множество сценариев, посвященных знаменитому маньяку. Автор одного из них, до сих пор лежащего в копилке студии, - знаменитый режиссер "Властелина колец" Питер Джексон. Очень хотелось бы посмотреть его творение: судя по обычному размаху Джексона, это должно быть эпично.

  • 3

    Всего семь минут

    Фанаты фильма подсчитали: на протяжении всего первого "Кошмара на улице Вязов" Фредди Крюгер проводит на экране лишь семь минут экранного времени. Но этого хватило, чтобы до смерти напугать весь мир.

  • 4

    У "Кошмара на улице Вязов" есть приквел

    Желающим подробнее узнать о жизни Фредди Крюгера до событий первого фильма, сделавшего его имя нарицательным, следует поинтересоваться сериалом "Кошмары Фредди". Там довольно подробно рассказывается о его ранней жизни - от школьного бала до сожжения заживо.

    Сериал выходил в 1988-1990 годах, в общей сложности было выпущено два сезона. Особой славы он не снискал.

  • 5

    Фредди появлялся не только в снах и фильмах, но и в мультфильмах

    Три появления в "Симпсонах", два - в "Южном парке", по одному - в "Гриффинах" и "Пятнице, 13-е" - этого, пожалуй, достаточно, чтобы считать Фредди не только героем фильма, но и мультяшкой.

  • 6

    Цвет свитера

    Свитер в буро-бордовую полоску появился у Фредди не просто так. Уэс Крейвен - режиссер, относящийся с большим вниманием к деталям. Он выбрал два цвета, которые воспринимаются одновременно и как самые тревожные, и как самые трудноразличимые, и создал их комбинацию. Так что свитер Фредди - это и маскхалат, и сигнал тревоги.

  • 7

    Трудная роль

    Актер Роберт Инглунд не раз признавался, что роль Фредди далась ему нелегко. Каждый день он проводил более трех часов в гримерной. Сначала ему на лицо наклеивали специальную латексную маску, а затем гримеры в несколько рук раскрашивали ее. Процесс снятия грима был несколько более коротким, но не менее мучительным: снять большую порцию клея с лица очень трудно, Инглунд подтвердит.

  • 8

    Основано на реальных событиях

    По признанию Уэса Крейвена, в основу "Кошмара на улице Вязов" легли события его собственной жизни. Первым стала серия статей в местной прессе о странной эпидемии среди детей, которые ложились спать здоровыми и бодрыми, чтобы затем не проснуться. Таинственность этой истории потрясла режиссера.

    Вторым стало детское впечатление о странном старике, которого будущий режиссер увидел из окна. Человек в грубом грязном свитере и шляпе с широкими полями медленно шел по улице, после чего остановился и посмотрел прямо в окно, из которого смотрел Крейвен. Увидев, что мальчик глядит на него, старик повернулся и пошел к двери дома. Маленький Уэс поскорее убежал от окна и спрятался в доме, страшно напуганный. Разумеется, он не знает, кем был этот старик - но тот точно может считать себя прототипом Фредди Крюгера.

  • 9

    Фредди Крюгер - герой рэпа

    Фредди Крюгер как минимум дважды становился героем рэп-композиций. Группа Fat Boys посвятила ему композицию "Are You Ready for Freddy?", а DJ Jazzy Jeff совместно с Уиллом Смитом - сингл Nightmare on My Street. Ни одна из них, впрочем, не принесла создателям лавров. Похоже, Фредди не годится на роль рэп-талисмана.

  • 10

    Уэс Крейвен сыграл Фредди

    В 1996 году, через 12 лет после выхода "Кошмара на улице Вязов", режиссер Уэс Крейвен сам сыграл Фредди Крюгера. Это случилось в маленьком камео в "Крике". Крейвен появляется на экране совсем ненадолго в образе уборщика. На нем широкополая шляпа, буро-бордовый полосатый свитер, и его зовут Фред.

  • 11

    "Кошмар на улице Вязов" - первый фильм Джонни Деппа

    "Кошмар на улице Вязов" стал первым фильмом Джонни Деппа. Правда, продержался он на экране совсем недолго: его персонажа, Гленна, Фредди Крюгер убил первым. Что не помешало дальнейшему карьерному взлету актера.

  • 12

    Отец Фредди - Элис Купер

    В фильме "Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв" есть сцена воспоминаний, где Фредди находится вместе с отцом. Сначала отец бьет Фредди ремнем, а затем Фредди его убивает - ничего неожиданного, в принципе. Разве что в роли отца Фредди выступил Элис Купер. Примечательно, что в этой сцене и Элис Купер, и Роберт Инглунд снимались без грима.

  • 13

    В ногу со временем

    Фильм "Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв" стал первым фильмом франшизы, снятым в 3D. Теперь в официальное полное издание "крюгерианы" вместе с дисками вкладывают и 3D-очки, чтобы зрители могли посмотреть "Последний кошмар" в полном блеске.

  • 14

    День Фредди

    Много лет назад фанаты "Кошмара на улице Вязов" начали праздновать неофициальный день Фредди 13 сентября. Особого размаха торжества достигают, если день приходится на пятницу. В этот праздник поклонники фильма надевают латексные маски Крюгера и ходят по улицам, пугая людей. От страха, слава богу, никто не погиб, но напуганные до икоты были. Так что 13 сентября будьте осторожны.

Какие фильмы ужасов можна посмотреть в пятницу 13-го (Видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

История, Факты, Фредди Крюгер, Пятница 13.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт
02 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
05 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября
Прячем панамки: погода завтра, 14 сентября
&quot;Я обещал прислать самолет&quot;: Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
Кент - о свободе медиа в Украине
Кент - о свободе медиа в Украине
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь