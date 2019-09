Фредди Крюгер: интересные факты о страшном убийце в поп-культуре (Фото)

9

Фредди Крюгер - герой рэпа

Фредди Крюгер как минимум дважды становился героем рэп-композиций. Группа Fat Boys посвятила ему композицию "Are You Ready for Freddy?", а DJ Jazzy Jeff совместно с Уиллом Смитом - сингл Nightmare on My Street. Ни одна из них, впрочем, не принесла создателям лавров. Похоже, Фредди не годится на роль рэп-талисмана.