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Девичья память у мужчин: 5 вещей, которые не обойдутся без напоминания

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Девичья память у мужчин: 5 вещей, которые не обойдутся без напоминания
15:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Что ваш муж и отец ребёнка вряд ли сделает без сотни напоминаний?

  • 1

    Тщательная уборка квартиры

    Даже так - тщательная внеплановая уборка квартиры. Вы можете попросить главу семьи пропылесосить - и он действительно это сделает, какие вопросы?

    Нет, про предварительную уборку игрушек вы не говорили. Что, убрать на полки, а не сложить на диван? И потом вытряхнуть пылесос и проветрить? А откуда я должен был всё это узнать?

    Просьба "навести порядок в доме" и вовсе закончится семейным скандалом - потому что слишком обтекаемая. Пыль да, а полы? А пятна на зеркалах? А раковина в ванной?

    В общем, хотите получить результат - пишите четкую инструкцию с пунктами вроде "добавить в воду средство для мытья полов", "помыть ведро после", "прополоскать тряпку". Да, знаем, проще самим.

  • 2

    Покупка вещей вне списка

    Ровно та же история, что с уборкой. Женщина, придя за хлебом, скупит все, кроме хлеба. Мужчина не отклонится от списка ни на пункт. И даже если вы утром вместе сокрушались, что туалетная бумага закончилась, но не внесли ее в список, глава и добытчик пройдет мимо раз пять, но в корзину не положит. Что, ещё лампочки? И масло? И что-то к чаю? Да ты издеваешься!

  • 3

    Переодевание ребёнка

    Мы сейчас не про младенцев, которые и сами не станут лежать в мокром и грязном, а про детей постарше. Если чадо остается с папой, фразы "не сочетается" и "тут пятно" можно забыть. Если вы выложили одежду, в которой нужно пойти гулять, а дождь сменился жарой или наоборот, папа не сделает ни одного лишнего движения. Не голый по улицам ходит? Ну и отлично!

  • 4

    Поздравление родственников

    И друзей семьи, и общих знакомых - кроме, пожалуй, той противной коллеги, про неё можно не напоминать.

    В остальных случаях все важные даты и визиты вежливости держать в голове придется вам.

    И покупать подарки, составлять поздравления и заказывать букеты тоже. Да и свекрови, и дяде Степану, которого вы в глаза не видели. Иначе окажется, что благоверный не просто забыл, но и помнить-то нужным не счёл - год назад, вроде, встречались по этому же поводу?

  • 5

    Запись к врачам

    И к парикмахеру тоже. Удивительно, телефоны у вас одинаковые, и номера есть у обоих, но звонить и записывать нужно почему-то вам. А ещё фиксировать дату на стикере и напоминать - пятого, в три, улица Шевченко.

    Если вас и ожидает прогресс, то в формате "пожалуйста, запиши на какую-нибудь дату".

    Предложение сделать это самостоятельно натолкнется на обиду и непонимание. Как так, я всегда твои просьбы выполняю. Вон, пропылесосил даже, ты в мае просила!

Таких мужчин лучше избегать: типы парней, с которыми не построишь будущее

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