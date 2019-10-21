Девичья память у мужчин: 5 вещей, которые не обойдутся без напоминания

1 Тщательная уборка квартиры Даже так - тщательная внеплановая уборка квартиры. Вы можете попросить главу семьи пропылесосить - и он действительно это сделает, какие вопросы? Нет, про предварительную уборку игрушек вы не говорили. Что, убрать на полки, а не сложить на диван? И потом вытряхнуть пылесос и проветрить? А откуда я должен был всё это узнать? Просьба "навести порядок в доме" и вовсе закончится семейным скандалом - потому что слишком обтекаемая. Пыль да, а полы? А пятна на зеркалах? А раковина в ванной? В общем, хотите получить результат - пишите четкую инструкцию с пунктами вроде "добавить в воду средство для мытья полов", "помыть ведро после", "прополоскать тряпку". Да, знаем, проще самим.

2 Покупка вещей вне списка Ровно та же история, что с уборкой. Женщина, придя за хлебом, скупит все, кроме хлеба. Мужчина не отклонится от списка ни на пункт. И даже если вы утром вместе сокрушались, что туалетная бумага закончилась, но не внесли ее в список, глава и добытчик пройдет мимо раз пять, но в корзину не положит. Что, ещё лампочки? И масло? И что-то к чаю? Да ты издеваешься!

3 Переодевание ребёнка Мы сейчас не про младенцев, которые и сами не станут лежать в мокром и грязном, а про детей постарше. Если чадо остается с папой, фразы "не сочетается" и "тут пятно" можно забыть. Если вы выложили одежду, в которой нужно пойти гулять, а дождь сменился жарой или наоборот, папа не сделает ни одного лишнего движения. Не голый по улицам ходит? Ну и отлично!

4 Поздравление родственников И друзей семьи, и общих знакомых - кроме, пожалуй, той противной коллеги, про неё можно не напоминать. В остальных случаях все важные даты и визиты вежливости держать в голове придется вам. И покупать подарки, составлять поздравления и заказывать букеты тоже. Да и свекрови, и дяде Степану, которого вы в глаза не видели. Иначе окажется, что благоверный не просто забыл, но и помнить-то нужным не счёл - год назад, вроде, встречались по этому же поводу?