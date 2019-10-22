Тот момент, когда проблема в отношениях не в женщине, а в мужчине (Фото)

1 Он не стремится зарабатывать С детства мы знаем, что "настоящая женщина всегда может вдохновить мужчину на подвиги". Поэтому, если партнер не желает "двигать горы и вершить дела", то сразу начинаем думать, что это с нами что-то не так! Мнение психолога: если мужчина не рвется зарабатывать деньги, то, вероятнее всего, у него очень низкий уровень притязаний. По каким-то своим личным причинам он готов довольствоваться малым, поэтому и не стремится к высоким доходам. Что делать: в этом случае женщине придется признать, что ее уровень притязаний намного выше. Если у вас иные представления об обеспеченной жизни, а расставаться с партнером вы не хотите, то есть только один выход: начать хорошо зарабатывать самой!

2 Он длительное время отказывается от интимных отношений В наше время такое мужское поведение совсем не редкость. Теперь все чаще "голова болит" не у жены, а у мужа. Вернее, у нее тоже мозги кипят - от мыслей о том, что она делает не так! Мнение психолога: отсутствие полового интереса может быть следствием чего угодно: от стресса на работе до физических заболеваний. Причем самой большой проблемой является как раз то, что мужчину существующая ситуация по какой-то причине совершенно не беспокоит. Что делать: женщина может помочь своему партнеру обнаружить истинную причину утраты интереса к интимной жизни. Вы можете попытаться сами обговорить ситуацию со своим мужчиной или предложить ему обратиться к специалистам. Не хочет что-то с этим делать - его проблемы! И себя вам винить тут точно не в чем!

3 Он постоянно придирается или критикует Вы только и слышите, что стали "какой-то не такой. Грубой, неженственной, слишком толстой. Какой угодно! Ключевое слово здесь - "неправильная". И, конечно же, если бы вы были другой, то получали бы совсем иное отношение к себе! Мнение психолога: дело совсем не в вас! Именно так ведут себя манипуляторы. Даже не надейтесь, что, поработав над собой, вы сделаете счастливым своего партнера. В отношениях нет ничего более правильного, чем всегда оставаться собой! Что делать: если партнеру что-то не нравится в вашем поведении или отношении к нему, то он может говорить об этом. Но лишь в том случае, если предлагает решение проблемы: "Меня не устраивает, что ты поздно приезжаешь домой. Давай я буду забирать тебя с работы?".

4 Он часто обижается на вас Если в ответ на любые ваши справедливые требования мужчина встает в обиженную позу, то это повод задуматься. Но не о том, что вы - плохая редиска, которая обидела хорошего человека, а о том, почему ваш партнер реагирует именно так. Мнение психолога: обижаться или нет - это личный выбор человека. Запомните: вы не в ответе за чувства и настроения других людей. Каждый решает для себя: дуться, требуя извинений, или услышать позицию партнера. Что делать: в следующий раз, увидев обиженное лицо любимого человека, просто выразите ему свое сожаление.

5 Он не хочет жениться, хотя вы уже давно живете вместе Вы уже устали намекать, что мечтаете о свадьбе, но каждый раз ваш мужчина говорит, что штамп в паспорте не главное. Мнение психолога: даже если ваш партнер любил вас в начале отношений, сейчас его держит рядом с вами только привычка. Что делать: если вы живете вместе уже несколько лет, но ничего не меняется - уходите! Или смиритесь.

6 Он вам изменяет Кто из нас не слышал, что "от хорошей жены мужик не гуляет". Даже лучшая подруга может заявить что-то вроде "если бы его в тебе все устраивало, то он ни за что не пошел бы налево". В общем, как ни крути, а ответственность за появление в жизни мужа любовницы чаще всего возлагается на жену. Чего-то она супругу точно не дала! Мнение психолога: внебрачные связи случаются в жизни людей по множеству самых разных причин. Мужчина может быть вполне доволен браком и любить свою жену, но при этом встречаться с кем-то еще. И дело совсем не в супруге! Как показывает практика, изменяют даже самым невероятным умницам и красавицам. Что делать: понять, что дело - в конкретном мужчине. Если его система жизненных ценностей допускает измену - значит, это его выбор, за который нужно нести ответственность самостоятельно.