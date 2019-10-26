Скачать
Суббота, 26.10.2019
Разумков на встрече с генсеком Совета Европы: Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам
Разумков на встрече с генсеком Совета Европы: Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам
Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
Хирн раскритиковал WBC за решение по Ломаченко
Хирн раскритиковал WBC за решение по Ломаченко
День автомобилиста 2019: когда празднуют в Украине
День автомобилиста 2019: когда празднуют в Украине

Десять неординарных мужчин, которые уж очень непохожи на окружающих

Смотрите фото (11)
Десять неординарных мужчин, которые уж очень непохожи на окружающих
12:03 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пожалуй, их можно назвать одними из самых необычных людей на планете Земля.

  • 1

    Индонезийца Деде Косвару не зря прозвали человеком-деревом.

    Дело в том, что бородавки, которые начали расти по всему его телу после того, как он однажды поцарапал колено, достигли действительно ужасающих размеров. Впоследствии Деде поставили диагноз "дисплазия Левандовского-Лютца". Это болезнь, при которой нарушаются процессы роста тканей и по всему телу начинают расти бородавки. Испробовав множество попыток вылечиться и так не достигнув успеха, Деде скончался в феврале 2016 года.

  • 2

    С Брайаном Шоу шутки плохи.

    В 2015 году он в третий раз был признан самым сильным человеком в мире. Брайан способен поднять предмет весом 442 килограмма. Даже Хафтор Бьёрнссон, сыгравший Гору в "Игре престолов", не смог повторить это достижение. Просто представьте, что Брайан сделал бы с Оберином Мартеллом.

  • 3

    Многие мужчины каждое утро ведут нелегкий бой со своей бородой. Однако Ю Чжэнхуаню понадобилась бы нестандартно мощная бритва.

    Дело в том, что Ю — самый волосатый человек в мире: около 96% поверхности его тела покрыто волосами. Проблемы с растительностью начались, когда Ю было всего два года. Бородатый ребенок, представляете себе? Это же почти как "Загадочная история Бенджамина Баттона".

  • 4

    Есть ли у вас пирсинг? Хотите, но сомневаетесь? Если вам хочется поговорить об этом с кем-то, мы знаем отличного собеседника: Рольф Бухгольц — человек с самым большим количеством пирсинга в теле: на его лице и теле более 100 проколов.

  • 5

    Когда думаешь о ком-то с синей кожей, в голову приходит фильм "Аватар" или смурфики, но такие люди существуют не только в фантазии авторов. Например, такого человека регулярно видел в зеркале Пол Карасон.

    И это не мистическая история о таинственных зеркалах, это суровая правда: кожа Пола приобрела синий оттенок, когда он попытался вылечить дерматит при помощи коллоидного серебра, что привело к аргирозу — состоянию, вызванному длительным отложением серебра в организме, при котором кожа приобретает серебристый или синеватый оттенок.

  • 6

    У Леонида Стадника из Украины при желании все сложилось бы отлично с баскетболом. В свое время он был признан самым высоким мужчиной в мире, его рост составлял 253 сантиметра.

    Дело в том, что в возрасте 14 лет Леониду потребовалась операция, в ходе которой были нарушены определенные процессы в организме, и его гипофиз — железа, вырабатывающая гормон роста, — стал работать ударными темпами. Леонид скончался в 2014 году от кровоизлияния в мозг.

  • 7

    Знаете, что самое приятное после долгого рабочего дня? Расслабиться в мягкой постели. Однако у всего есть свои пределы. Патрик Дьюэлл не покидал постель в течение 7 лет.

    Но это не самый интересный факт о нем. Какое-то время Патрик был самым тяжелым человеком на земле: его вес составлял 464 килограмма. Быть настолько тяжелым не так уж легко. Когда Патрику надо было попасть на прием к врачу, пришлось проделывать дыру в стене. Доктора провели для Патрика операцию по шунтированию желудка, и после он сумел похудеть на 226 килограммов, однако впоследствии, к сожалению, снова стал набирать вес. Он скончался в апреле 2016 года в возрасте 54 лет.

  • 8

    Когда вы думаете о ком-то небольшого роста, вы наверняка представляете себе хоббита или Тириона Ланнистера. Но гражданин Непала Чандра Бахадур Данги даже на них смотрел бы снизу вверх: его рост составляет всего 54,6 сантиметра.

    Он официально признан самым низкорослым человеком в мире. Конечно, этому есть объяснение: у Чандры диагностировали одну из разновидностей карликовости. Надеемся, у него никогда не было желания стать баскетболистом.

  • 9

    Когда вы в последний раз принимали душ или ванну? Уверены, вы знаете ответ на этот вопрос, а если нет — что ж, тогда вам есть чем заняться сразу после прочтения этого поста. 80-летний житель Ирана Аму Хаджи не мылся уже 60 лет.

    А еще Аму курит сигареты, которые он сам делает из экскрементов животных. Что-то подсказывает нам, что у Аму нет друзей.

  • 10

    Гарри Тернер, наверное, слонялся без дела, как любой трехлетний малыш, когда заметил, что его кожа невероятно эластична.

    Настолько, что это встревожило его родителей, и после обследования Гарри был поставлен диагноз. Синдром Элерса-Данлоса — группа наследственных заболеваний соединительной ткани, при которых кожа обладает повышенной эластичностью. Впечатляюще, правда?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Мужчины, Необычные люди, Необычные мужчины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник
02 Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
03 Депутаты Киевсовета просят президента уволить Кличко с должности главы КГГА
04 ГБР: В заявлении Чорновол ничего не сказано о преступлениях Портнова и Богдана
05 Когда в Украине переход на "зимнее время": дата и цели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Штаты остановили полеты в города Кубы
Штаты остановили полеты в города Кубы
Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне
Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне
Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)
Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь