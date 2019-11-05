"Австралиец года": мужчина, который является самым настоящим героем

1 Вы слышали о Крокодиле Данди? А о Кенгуру Данди? Крис Барнс (Chris Barns) является звездой фильмов об Австралии под названием Kangaroo Dundee ("Кенгуру Данди"). Также Крис является самым настоящим героем для десятков маленьких кенгурят, чьи мамы погибли, пока те все еще оставались в их сумках.

2 Любитель животных Крис Барнс известен также по прозвищу Brolga, что в переводе означает "австралийский журавль". Свое прозвище он получил неслучайно, раньше Крис занимался сохранением птиц в Западной Австралии. Сейчас же он занят созданием заповедника для детенышей кенгуру, чьи мамы были сбиты насмерть автомобилями, пока те всё еще оставались в их сумках. Если вы думаете, что таких мало, то это не так. На самом деле кенгуру довольно часто гибнут под колесами автомобилей. Если вы думаете, что защиту фронтальной части автомобиля случайно назвали "кенгурятник", то тут вы тоже не угадали.

3 Обычно Крис находит маленьких кенгурят в сумках сбитых насмерть кенгуру у обочины дороги. "Однажды, работая гидом, я заметил кенгуру, лежащего на дороге. Я вышел из автобуса, чтобы проверить его".

4 "Это была раздутая и гниющая самка кенгуру. Она была мертва уже несколько дней, но в ее сумке был всё еще живой детеныш". "Я забрал его и назвал Палау. Затем я вскормил и вылечил его и спустя год выпустил обратно в дикую природу".

5 Это был первый спасательный опыт Криса Барнса, после которого он захотел создать заповедник. "Так много людей проезжают мимо сбитых кенгуру, не подозревая, что, возможно, в их животах прямо сейчас находятся еще живые маленькие кенгурята".

6 Крис создал спасательный центр для маленьких кенгурят, но в скором времени обнаружил, что места недостаточно и ему необходимо расширяться.

7 Однако, работая на двух работах, он не мог себе этого позволить, но его спасло наследство, оставленное ему дядей.

8 Сегодня Крис Барнс продолжает увеличивать территорию заповедника и заботиться о маленьких кенгурятах. Его заслуги даже были отмечены каналом BBC в специально созданной для этого передаче "Кенгуру Данди".

9 На сегодняшний день Крис имеет 90 акров территории, на которой расположены кустарники, 30 домов для кенгуру разных возрастов и других животных.

10 "Это может сделать каждый", — говорит Крис.

11 Он пытается сохранить кустарники и прочую растительность нетронутыми, чтобы у маленьких кенгуру создавалось полное ощущение дикой природы.

12 Крис сделал сумки для кенгурят из одеял и наволочек, чтобы они никогда не мерзли, чувствовали себя в безопасности и были с ним везде, куда бы он ни шел.

13 Как только кенгуру становятся взрослыми и готовыми к самостоятельной жизни, Крис выпускает их в дикую природу.

14 С момента открытия в 2005 году заповедник помог выжить более 200 кенгуру.

15 Кенгурята, как и маленькие дети, нуждаются в постоянном уходе.

16 Невероятные усилия Криса стали возможными благодаря щедрым пожертвованиям. Следующая цель заключается в создании на территории заповедника первой больницы для диких животных в Центральной Австралии.