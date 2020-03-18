Человек-тайна: неразгаданные секреты великого иллюзиониста Гарри Гудини

Новости шоу бизнеса:Какие тайны носил в себе величайший из магов - читайте в нашем материале.

В течение определённого времени Гарри Гудини был одним из двух самых популярных людей на Земле, другим был Чарли Чаплин. Имя легендарного мага настолько узнаваемо, что до сих пор всех, кто пытается повторить его невероятные фокусы, называют "Гудини". Его считали бессмертным, настоящим магом и чародеем. Кажется ему было под силу абсолютно всё. 31 октября 1926 года Великого Гудини не стало. Нелепая ошибка мага или заговор шарлатанов, которых так любил разоблачать король иллюзий?

Настоящее имя гениального иллюзиониста Эрик Вайс. Родился он 24 марта 1874 года в Будапеште. Гарри всегда утверждал, что родился в Висконсине, но это не так. Семья Эрика переехала в США, когда мальчику было четыре года. С появлением на свет будущего чародея связана тёмная история о том, что в день, когда он родился, умерли два его старших брата. Отец Эрика, раввин Мейер Самуэль Вайс, решил, что сын проклят.

Великий маг и чародей - Гарри Гудини.

На отношения отца и сына это не оказало особого влияния, так как Вайс был весьма холоден с детьми и угрюм по жизни. Совершенно был не похож на него Эрик. Он обладал очень весёлым, лёгким нравом и пытливым умом. Его всегда интересовало во всех приборах, что и как работает, что находится внутри. Поначалу мальчик разбирал игрушки, а позже перешёл к вещам более сложным. Он мог десятки раз разбирать и собирать обратно часы. Самое удивительное то, что они после этого работали!

С детства Гарри обладал острым и пытливым умом.

Эрик обожал сладкое, а конфеты запирали в буфете на замок. Но разве могли остановить какие-то замки будущего Великого Гудини?! Отцу приходилось менять их очень и очень часто. Конфеты, тем временем, продолжали куда-то исчезать. Позже Гарри вспоминал, что дело было не столько в самих сладостях, а в восхищении благодарной публики. Родные братья и сёстры - его первые зрители. Когда им надоели трюки с замками, Эрик перешёл на фокусы с картами и монетами.

Первой благодарной публикой Великого Гудини были родные братья и сёстры.

Самыми счастливыми моментами в жизни мальчика были те, когда на гастроли приезжал бродячий цирк. В один прекрасный день Эрик даже попробовал свои силы во время шоу. Он показал рискованный трюк - собирал иголки ресницами. Мальчик сорвал бурные овации и заработал кучу мелких монет. Именно в тот день он понял, каким является его истинное призвание.

В 13 лет Гарри Гудини ушёл из дома с бродячим цирком.

Семья еврейских эмигрантов жила очень бедно. Поэтому, когда в 13 лет начинающий маг заявил, что уезжает с бродячим цирком на гастроли, никто не возразил - одним голодным ртом в семье меньше будет. Эрик, будучи шестнадцати лет от роду, приобрёл в букинистической лавке потрёпанный томик под названием "Мемуары Роберта Гудина, посла, писателя и мага, написанные им самим". Эта книга перевернула всё его сознание и изменила судьбу. Юноша взял даже себе созвучный артистический псевдоним.

Несмотря на свою профессию и увлечение всем волшебным, Гарри был ужасным скептиком.

Начинал Великий маг со скромных выступлений на ярмарках. Ассистировал ему его младший брат Теодор, под псевдонимом Дэш. Одно из таких выступлений подарило ему знакомство с той, что станет его спутницей до конца жизни. Звали её Вильгельмина Беатрис Ранер. Известность она приобрела, как ассистентка мага Бесс.

Гарри Гудини со своей любимой женой и неизменной соратницей - Вильгельминой Беатрис Ранер.

Вильгельмина походила на ангела с полотен великих художников. Невысокая и стройная, хрупкая, с манящим взглядом бездонных голубых глаз. Во время выступления Гудини случайно плеснул на платье девушки кислотой. Платье было безнадёжно испорчено, но зато оба обрели в этой жизни нечто гораздо более ценное. Любовь с первого взгляда поразила их в самое сердце. Девушка восторженно приняла и извинения, и ухаживания Гарри. После самой первой встречи молодые люди не расставались друг с другом, а три недели спустя официально связали себя узами брака.

Фильм о Великом Гудини с Эдрианом Броуди в главной роли.

Личная жизнь супругов была такой же бурной, как и их легендарные выступления. Оба они были невероятно вспыльчивыми, а если уж ссорились, то с размахом. Доходило порой до весьма абсурдных вещей. Чтобы в пылу гнева не совершить непоправимого, молодожёны договорились, что будут использовать специальные знаки. Если Гарри приподымал правую бровь - это значило, что он в крайнем бешенстве и лучшее, что сейчас можно сделать супруге - это молчать.

Трюки мага год от года становились всё опаснее для жизни.

Когда же была разъярена благоверная, маг уходил проветриться. По возвращении он запускал в окно дома свою шляпу. Если головной убор прилетал обратно - заходить пока не стоит, а лучше погулять ещё. При этом они безумно любили друг друга. Гудини писал своей любимой нежные письма, находясь при этом на расстоянии вытянутой руки!

Огромным огорчением для Гудини стало то, что как оказалось, он не мог иметь детей. Ходили слухи, что родной брат маэстро, Леопольд, проводил какие-то эксперименты над ним и это стало причиной бесплодия Гарри. Леопольд был известным рентгенологом, а опыты проводил на Гудини. Возможно, что облучение сыграло в этой трагедии ключевую роль. Гарри настолько безумно хотел иметь ребёнка, что даже выдумал его. Своего воображаемого сына супруги нарекли Меер Самуэль и прочили ему судьбу будущего президента США.

Великий маэстро мог одолеть любые оковы.

Гарри на своих визитках с самого начала писал "Великий Гудини". Не всегда его трюки удавались. Люди смеялись над ним: "А, это тот самый Великий Гудини, которого вчера водолазы доставали со дна Темзы, а полиция позавчера извлекала на мосту из мешка?" Иллюзионист не унывал, он упорно работал над собой. Он действительно стал Великим.

Представления Гудини становились год от года всё сложнее, рискованнее и опаснее для жизни. Были случаи, когда маг был на волосок от смерти. Например, однажды Гарри на спор позволил себя похоронить. Он сам потом с ужасом вспоминал этот эксперимент. На двухметровой глубине, в гробу, закованный в наручники, великий маг и чародей чуть не умер от страха. Паника едва не погубила Гудини. Но он взял себя в руки и потихонечку, как крот, выбрался из могилы.

Для продвижения своего шоу, Гудини просил полицейских заковывать его в наручники и сажать в тюрьму, откуда он, естественно, сбегал.

Другой не менее примечательный случай произошёл в Детройте, во время одного из выступлений. "Король наручников" должен был броситься с моста и освободиться под водой от оков. Мага не остановила даже корка льда на поверхности реки. Он бросился в прорубь и не всплывал более четырёх минут. Репортёры наперебой начали сообщать в свои редакции о смерти фокусника. Но это было преждевременно.

Великий Гудини и Великий Чарли Чаплин.

Верная Бесс постоянно молилась о том, чтобы любимый не погиб. Да, жизнь Вильгельмины не назовёшь лёгкой. Может экстрим и радует, когда ты молод, но с возрастом хочется покоя и домашнего уюта. Постоянные гастроли откровенно стали утомлять супругу короля иллюзий. Усугублялось положение тем, что Бесс сильно ревновала мужа к его матери, Сесилии, которую Гудини просто боготворил.

Мага считали просто бессмертным.

Мать тоже безумно любила сына. Она всегда верила в него, в его успех, поддерживала. Ещё будучи маленьким Гудини пообещал, что мама будет купаться в деньгах и роскоши. Своё обещание он выполнил. Сделал он это в своём стиле. Когда он показывал свой трюк, где освобождался от верёвок, то попросил заплатить ему не бумажными деньгами, а золотыми монетами. С помощью своих помощников каждую монету Гарри начистил до блеска и приехал к матери. "Помнишь, как перед смертью папа взял с меня обещание заботиться о тебе? А теперь подставляй подол!" - и высыпал туда блестящие доллары. Гудини потом всегда говорил, что это был самый счастливый момент в его жизни.

Могила великого и ужасного Гудини.

Мать жила в его доме, а сын обращался с ней как с королевой. В их родном городе Гудини устроил для матери настоящее представление. Он арендовал самый роскошный зал, там был пальмовый сад, который венчала стеклянная крыша. В ложе восседала его мать, как царица. Гарри даже подарил матери платье, которое сшили для самой королевы Виктории.

В тот день, когда мама умерла, Гарри просто обезумел от горя. Он целыми днями сидел у её могилы и беседовал с ней. Люди начали даже думать, что Великий Гудини сошёл с ума.

Гудини был непревзойдённым мастером самых рискованных трюков.

Произошедшее заставило Гудини искать помощи там, где раньше ему бы и в голову не пришло. Маг обратился к медиумам. Он хотел только одного: ещё хоть один раз поговорить со своей любимой мамой. Сеансы спиритизма были в те времена чрезвычайно модными. К экстрасенсам обращались все кому не лень, по любым вопросам. Основным, конечно, было пообщаться с усопшими родственниками. На одном из таких сеансов Гарри познакомился с сэром Артуром Конан Дойлом. Гениальный писатель и автор дедуктивного метода в вопросах спиритизма становился по-младенчески наивен. Может это потому что его супруга была медиумом.

Гудини часто разоблачал свои фокусы, чем при водил коллег в ярость.

Есть много вещей о Великом Гудини, которые мало кто знает. К примеру то, что он был одним из первых в мире частных пилотов. На гастролях в Европе в 1909 году он купил французский биплан Voisin. В то время самолеты были совершенно новым и удивительным изобретением, которое редко можно было увидеть в небе. Гудини не мог перестать думать о том, каково было бы пробираться среди облаков.

К сожалению, в свой первый полёт, который состоялся в Германии, он разбился. В конце концов, он научился удерживать самолёт в воздухе несколько минут за раз. А ведь это происходило всего через шесть лет после первого полёта Братьев Райт. Гудини вошёл в историю авиации, как первый человек, совершивший контролируемый полёт.

Маг навсегда останется важной частью американской и мировой истории.

Маэстро всегда заявлял, что обязательно сообщит о себе с того света, когда умрёт. Гудини сказал жене, что свяжется с ней. Бесс ходила по медиумам целых десять лет, в надежде, что это случится. Но так и не дождалась.

Гарри с обожаемой матерью и любимой женой.

Несмотря на своё увлечение медиумами, интерес ко всему магическому и волшебному, Гудини был большим скептиком. Он очень часто разоблачал шарлатанов и мошенников, утверждавших, что они имели контакты со сверхъестественным, при этом обирая доверчивых граждан. Часто он с этой целью раскрывал секреты и своих фокусов, чем просто бесил коллег.

Для продвижения и рекламы своих представлений Гудини отправлялся в местные тюрьмы или полицейские участки, и убегал оттуда после того, как его заковывали в кандалы.

Гудини заслужил титул человека из пластилина.

Также мало кому известен тот факт, что брат Гарри, Тео тоже был иллюзионистом. Они с Гарри вместе работали над его трюками. Брат Гудини выступал под псевдонимом "Хардин". После смерти Гудини, Хардин продолжал выступления, используя оригинальное оборудование Гарри.

У Гудини ещё был интересный трюк, который назывался "побег от морского чудовища". Существо было скорее всего мёртвым китом или большой черепахой. Мага заковали в цепи и поместили в тушу. Позже Гудини рассказывал, что едва не умер от гниющего зловония.

Таланты Гудини были просто бесконечны.

Чародей одним из первых начал давать благотворительные концерты военным для поднятия морального духа. Также он давал солдатам уроки о том, как можно убежать с тонущего корабля, и избежать верёвок и наручников, если их возьмут в плен.

Разносторонние увлечения маэстро не имели границ. У Гарри была даже собственная киностудия. Его всегда влекло всё новое. На студии было снято несколько немых фильмов и сериал под названием "The Master Mystery", в нём он сыграл детектива, которому часто приходилось избегать трудных ситуаций. Успех вначале и банкротство студии в 1923 году. Гудини бросил бизнес, как надоевшую игрушку.

Смерть великого чародея до сих пор остаётся загадкой.

Фокусника часто называли "пластилиновым человеком". Пластичность его мышц была доведена до такого совершенства, что освободиться без помощи каких-либо вспомогательных средств маг мог из любых оков.

Свой самый известный фокус Гудини назвал "Прохождение через стену". Ему ассистировала публика. Сцену застилали ковром: если есть ковер - значит, нет люка. На середину выносили кирпичи и цемент, добровольцы строили стену торцом в зал - два метра в длину и в высоту. По обеим сторонам стены ставили кабинки: Гудини в одну входил, а из другой выходил. Позднее, когда фокус был разгадан, его повторял в разных вариациях Дэвид Копперфильд - проходил, например, через Великую китайскую стену. Но делал он это иначе, чем Гудини.

Гудини разоблачает спиритуалистов.

Сквозь стену Гудини, конечно, не проходил - под ней всё-таки был люк, закрытый ковром. Но когда люк открывали, ковер прогибался совсем незначительно - ровно настолько, чтобы прошла повёрнутая набок голова. Гудини незаметно и быстро переползал под стеной из кабинки в кабинку!

Конец гениального мага до сих пор остаётся загадкой. Официально причиной смерти Гарри является перитонит, вызванный разрывом аппендикса. Гудини умер после напряжённого выступления в Детройте в 1926 году в возрасте 52 лет.

В своей гримёрной после выступления иллюзионист разговаривал с небольшим количеством поклонников, один из них был студентом, который слышал о том, что пресс Гудини настолько силён, что он может выдержать любой удар. Молодой человек ударил мага в живот без предупреждения. Вначале тот скорчился от боли, до этого он уже жаловался на то, что живот болит. Потом сосредоточился и попросил студента бить ещё. Тот нанёс чародею ещё три удара, после чего сказал, что повредил руку о его стальной пресс.

Гарри Гудини заслужил звание гения.

Остаток дня и ночи Гудини жаловался на боли в животе. Потом оказалось, что у него лопнул аппендикс, после чего возник перитонит и наступила смерть. Но очень многие специалисты до сих пор считают, что мага убили.

Есть версии, что этот студент был подослан и всё это было спланировано. Также есть люди, которые считают, что великого и ужасного Гудини отравили спиритуалисты. Ведь тот подорвал их бизнес своими разоблачениями. При жизни Гарри получал очень много угроз.

Похороны Великого Гудини.

Как бы то ни было Гудини был и есть величайшим мастером своего дела. Он заслужил и звание короля иллюзии, и гения, и маэстро. Навсегда Великий Гудини останется частью американской истории.