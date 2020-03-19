Интересные факты о Крепком Орешке, которые вы не знали

Новости шоу бизнеса:19 марта исполнилось 65 лет главному супермену Голливуда, знаменитому американскому киноактеру, продюсеру и музыканту Брюсу Уиллису.

На экранах он неизменно выглядел мужественным, неунывающим, ироничным, самоуверенным, и казалось, что за кадром он полностью соответствует этому образу. Однако на самом деле выбор актерской профессии был предопределен дефектом, которым актер страдал в детстве. С какими трудностями пришлось справляться Крепкому Орешку в реальной жизни, и как это повлияло на его характер - далее в обзоре.

Брюс Уиллис в детстве

Один из самых известных американских актеров Уолтер Брюс Уиллис родился в Западной Германии, в семье военного из США и немецкой домохозяйки. Спустя 2 года семья переехала в США. В детстве у Брюса была одна проблема, которая доставляла ему немало сложностей, - он заикался, а от волнения и вовсе лишался дара речи. В школьный театральный кружок он записался, чтобы избавиться от этого дефекта - когда он выступал перед большой аудиторией, заикание пропадало, а вот за кулисами дефект речи возвращался.

Актер в юности

Актер вспоминал: "Как только я спустился со сцены, я стал заикаться опять. И я подумал: это было какое-то чудо, нужно как следует разобраться". Тогда он впервые и задумался всерьез об актерской профессии. В школьные годы появилось и еще одно его увлечение - борьба. Но однажды он получил серьезное растяжение связок, после чего Брюс перенес операцию, оставившую шрам на правом плече.

Актер в молодости

Прежде чем стать звездой экрана, Брюс Уиллис сменил несколько профессий: в юности он работал охранником на АЭС, водителем, доставляющим бригады рабочих на завод, барменом и даже частным детективом. Параллельно он посещал кастинги различных театров и рекламных студий, благодаря чему вскоре начал сниматься в рекламных роликах и играть небольшие роли в малобюджетных картинах и на сценах театров. В одной из таких постановок его заметили и пригласили на пробы в Лос-Анджелес.

Брюс Уиллис и Сибилл Шепард в сериале "Детективное агентство "Лунный свет", 1985

Свои первые пробы Брюс Уиллис провалил, но случайно попал на другие - в пилотный выпуск сериала "Детективное агентство "Лунный свет". Этот проект пользовался невероятным успехом и был выдвинут на премию "Эмми" в 16 категориях, в том числе за лучшую мужскую роль. Свою первую популярность актер заслужил в амплуа комика, и только через 3 года зрители увидели его в образе непобедимого спасателя мира в "Крепком орешке".

Брюс Уиллис в фильме "Крепкий орешек", 1988

Интересно то, что изначально главную роль предлагали Арнольду Шварценеггеру, Сильвестру Сталлоне и Ричарду Гиру, и только после того, как они отказались, Крепким Орешком стал Брюс Уиллис. За эту роль он получил такой высокий гонорар, какого до этого не получал ни один актер, - 5 млн долларов. Правда, во время съемок он пострадал: в одной из сцен звук выстрела оказался слишком громким из-за акустически замкнутого небольшого пространства, и актер практически оглох на левое ухо.

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Этот боевик стал его визитной карточкой, принес мировую славу, но и сделал заложником одного образа - с тех пор Брюсу Уиллису всегда предлагали однотипные роли супергероев, спасающих жизни. Чтобы разрушить этот стереотип, актер соглашался участвовать и в съемках мелодрам. Так, в трагикомедии "История о нас" он показал себя в качестве драматического актера. Но большинство режиссеров и зрителей все же предпочитали видеть его в образах непобедимых героев, предотвращающих катастрофы вселенского масштаба - как в "Армагеддоне" и "Пятом элементе".

Брюс Уиллис и Мишель Пфайффер в фильме "История о нас", 1999

Кадр из фильма "Армагеддон", 1998

Хотя большинству проектов, в которых он участвовал, сопутствовал успех, были и такие роли, от которых актер добровольно отказывался, а потом имел все основания об этом жалеть. Так случилось с фильмом "Призрак", в который на главную роль была утверждена его супруга, актриса Деми Мур. Брюс Уиллис отказался стать ее партнером по съемочной площадке, так как посчитал, что образ призрака может навредить его кинокарьере. А этот фильм стал суперхитом и звездным часом для другого актера - Патрика Суэйзи. По каким-то причинам Брюс Уиллис отказался и от съемок в "Одиннадцати друзьях Оушена", о чем тоже потом наверняка пожалел. А вот на роль детского психолога в "Шестом чувстве" он согласился только потому, что был должен по контракту сняться в еще одном фильме диснеевской студии, и, к его удивлению, этот фильм стал культовым и получил 6 номинаций на "Оскар".

Деми Мур и Брюс Уиллис

Деми Мур и Брюс Уиллис

Брюс Уиллис считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, но при этом иногда соглашается на участие в проектах не ради материальной выгоды, а просто "по дружбе". Так, например, было с фильмом "Пятый элемент". Поначалу режиссер Люк Бессон опасался приглашать в свой проект такого "дорогого" артиста, но неожиданно для него Брюс согласился на достаточно невыгодные по голливудским меркам условия, объяснив это тем, что иногда может "сделать что-то просто потому, что это интересно и весело".

Кадр из фильма "Пятый элемент", 1997

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Сам он рассказывал: "Люк пришел ко мне в 1992-м году и пытался рассказать идею своего фильма. Тогда это было, ну не знаю… затруднительно! Его английский был не очень хорош. Потом, где-то полтора года спустя, он дал мне сценарий. Я его прочел и сразу же сказал ему "Да!". А в эти полтора года Уиллис посмотрел фильм Бессона "Леон" и пришел в восторг, решив, что такой режиссер не может снимать плохое кино, и что ему можно полностью довериться. И он не ошибся! Довольно низкий гонорар Брюс получил и за свою роль в "Криминальном чтиве" - он просто очень хотел сыграть в фильме Тарантино, правда, изначально претендовал на роль, доставшуюся в итоге Траволте.

Брюс Уиллис в фильме "Альфа Дог", 2006

Музыка - второе после кино увлечение Брюса Уиллиса

Помимо съемок в кино, Брюс Уиллис пробовал свои силы и в качестве ресторатора, вложив немалые суммы в ресторанный бизнес и став совладельцем сети ресторанов "Планета Голливуд". Правда, с конца 1990-х гг. они с партнерами не раз оказывались на грани банкротства. Вторым важнейшим увлечением актера после кино была музыка, и он иногда давал небольшие сольные концерты, выпустив в 1980-х гг. 2 альбома, исполненных в стиле кантри. Однако позже его карьера как музыканта завершилась.

Кадр из фильма "Обратный отсчет", 2019

Знаменитый американский киноактер Брюс Уиллис

Хотя лысина давно стала неизменным атрибутом его имиджа, актер до сих пор переживает по поводу того, что лишился волос. Это случилось с ним еще в 30-летнем возрасте, и с тех пор он перепробовал множество процедур, но даже после имплантации волосы вновь начали выпадать. Все считали, что Брюс Уиллис уже смирился с этой проблемой, но недавно он заявил о том, что готов стать первым человеком, на котором протестируют открытую недавно технологию, названную "клонированием волос". Очевидно, даже супергерои страдают от комплексов!