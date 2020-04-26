Как кардинально меняется музыкант после общения с многотысячной публикой (Фото)

Американский фотограф Брэндон Андерсен решил продемонстрировать, как влияет на музыкантов долгое выступление перед многотысячной аудиторией. Эти портреты были сделаны во время концертов Vans Warped Tour - гастролирующего фестиваля музыки и экстремального спорта. На фотографиях видно, что эти люди выкладываются на сцене на полную, а после концерта оглушены тем зарядом энергии, которым обмениваются выступающие и зрители. Многие из этих людей на фото еще и прыгали в зал на руки фанатов. А это незабываемый опыт!