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Воскресенье, 26.04.2020
Как кардинально меняется музыкант после общения с многотысячной публикой (Фото)
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Как кардинально меняется музыкант после общения с многотысячной публикой (Фото)

Американский фотограф Брэндон Андерсен решил продемонстрировать, как влияет на музыкантов долгое выступление перед многотысячной аудиторией. Эти портреты были сделаны во время концертов Vans Warped Tour - гастролирующего фестиваля музыки и экстремального спорта. На фотографиях видно, что эти люди выкладываются на сцене на полную, а после концерта оглушены тем зарядом энергии, которым обмениваются выступающие и зрители. Многие из этих людей на фото еще и прыгали в зал на руки фанатов. А это незабываемый опыт!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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