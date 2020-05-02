Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

"Признак" мужественности: Что мужчины обычно говорят о своих бывших

Смотрите фото (4)
"Признак" мужественности: Что мужчины обычно говорят о своих бывших
15:42 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Блогер и автор книги "Записки неримского папы" Олег Батлук раскрывает секреты, подслушанные на встрече старых друзей.

Недавно на пирушке в кругу старых, во всех смыслах, друзей вспоминали молодость.

Поскольку мы дружим уже не одно десятилетие, знаем друг о друге многое. Иногда даже больше, чем полезно для среднестатистической психики.

Кто-то игриво вбросил тему про "бывших". Другой пошутил, что некоторым из нас потребуется арендовать "Олимпийский", чтобы вместить всех бывших.

Все посмеялись. Начали обсуждать присутствующих и "назначать" каждому его арену - кому "Крокус", кому Большой зал Консерватории... И вот так простым перебором дошли до одного нашего друга и остановились. Мы просто сидели и тихонько хихикали, не зная, что делать с ним.

Этот наш друг - классический однолюб. Он одноженец. Так правильно говорить? Обратите внимание, язык отражает общественную норму: слово "многоженец" есть, а "одноженец" нет. Короче, он счастливо женат первым и, в его случае, очевидно, последним браком, много лет. Когда смотришь на эту парочку со стороны, не покидает ощущение, что они уже родились в браке. Их надо прописывать как антидепрессанты в трудных семейных ситуациях всем остальным.

Наш друг заметил наше смущение и хохотки и подыграл: "Да уж, я со своей старушкой "Олимпийский" не соберу..."

Я всегда поражался, насколько чувствителен для многих мужиков этот фетиш - донжуанские списки. Еще объяснимо, когда шириной кровати меряются прыщавые подростки. Но этот вирус поражает все мужские возрасты. Даже старички на лавочках замечены в серьезном обсуждении вопросов, было ли у Петровича что-то с Петровной в гражданскую или нет.

Как-то раз попутчик в поезде, напившись, разоткровенничался со мной на эту щекотливую тему. Меня вообще часто путают с прачечной: незнакомые люди несут мне свое грязное белье. Подозреваю, что виной тому - очки. Человеку в очках можно безнаказанно рассказать про любую гадость. Так вот попутчик признался, что у него было семь с половиной женщин. Повторюсь: 7,5 женщин.

"Это как?" - не мог не спросить я.

"С одной, еще в старших классах, уже легли, но ее мать с работы раньше вернулась - застукала. Если бы не пришла - все бы случилось". (Мужик по-другому сказал, но я пощажу ваши глаза).

И, перехватив мой скептический взгляд, он добавил: "Ну не вычеркивать же ее из списка!"

Совсем не тот человек: типы мужчин, от которых девушки сбегают

И вновь я удивился этой маниакальной потребности некоторых мужчин в бухгалтерском учете своих грешков.

И вроде романтический предмет, но никакой романтики. Какой-то циничный спорт. Заметьте, они не говорят: "Сколько у меня было женщин". Они говорят: "Сколько у меня было баб". Я их так и называю - "сколькобабы".

Самым показательным, я бы даже сказал - клиническим, экземпляром из моей коллекции "сколькобабов" остается один паренек из нашей дворовой компании. Нам тогда было лет по шестнадцать - такой смешной и грустный возраст одновременно. Наши прыщи, как антеннки, грозно топорщились в поисках девушек. У того паренька с девушками все было на удивление хорошо: он был спортсмен, здоровяк и встречался с самой красивой девочкой во дворе. То есть, по идее, ему нечего было доказывать: самая красивая девушка двора и так висела у него на шее, как старинный орден на подвязке.

Но в какой-то момент спортсмен и здоровяк начал подходить к нам, причем не ко всем сразу, а к каждому по отдельности, отзывая на секретный разговор, и признаваться в том, что он "от Светки" устал и у него уже давно есть другая, но он не знает, как Светке об этом сказать. Ну, признался и признался, молодец, мы и так тебе все обзавидовались, а теперь ты нас совсем добил. Но юному бабнику и этого было мало. На чем он, собственно, и погорел ярким пламенем. Паренек вслед за своим признанием показывал нам фотографию своей новой возлюбленной.

Мы тушевались, мялись, говорили что-то про то, "какая красивая", а потом ржали над ним за его спиной между собой до икоты.

Все дело было в той фотографии, которую он нам показывал. Нужно было оказаться полным идиотом, оторванным от жизни, чтобы в то время не узнать на ней Наталью Негоду - на тот момент властительницу наших дум, звезду скандального фильма "Маленькая Вера". Юный бабник вырезал ее из обложки журнала и, видимо, рассчитывал, что в таком виде Негоду никто не узнает. Хотя, сложно сказать, на что он рассчитывал и зачем ему вообще понадобился этот неуклюжий обман при живой-то Светке. Классический "сколькобаб", без вариантов.

"Но это же естественно!" - обязательно возразит мне половина мужчин: конкуренция заложена в самцах самой природой. Вообще я каждый раз умиляюсь самооценке тех представителей сильного пола, кто сравнивает себя с приматами, ну, ладно, допустим.

По каким признакам можно понять, что мужчины по-настоящему сильный

Вот только со стороны процесс все равно выглядит комически: мужики меряются, лишь бы у них не оказалось короче. Причем это "лишь бы не оказалось короче" относится к большому количеству вещей: к машинам, яхтам, донжуанским спискам, телефонам, лужайкам, пойманным рыбам.

"Зависть - плохое чувство, Сеня", - заметит вторая половина мужчин. Чтобы сразу закрыть эту тему, я добровольно признаюсь в том, что, да, вы правы, я одноногий косорылый импотент с донжуанским списком, в котором минус 3 женщины.

Официально, для протокола, любой "сколькобаб" заявит вам, что он считает количество романтических побед признаком мужественности.

Как мужчина переживает развод с супругой? Мифы и советы в непростой период

Вот только лично я не вижу мужества в том, чтобы быть с разными. Напротив, я вижу мужество в том, чтобы быть с одной. И когда мой друг-однолюб подыграл нам, сказав: "Да уж, я со своей старушкой "Олимпийский" не соберу", я подумал: "Наоборот!"

Только тебе и таким, как ты, собирать "Олимпийский".

Собирать "Олимпийский" из одного человека.

Ведь это так круто, когда в центре огромного пустого зала сидит она одна - твоя женщина.

Ведь это так круто, когда гигантская арена, повидавшая столько звезд, в полнейшей тишине упоенно слушает только вас двоих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Женщины, Мужчины, Отношения, Расставание, Психология, Бывшие, Олег Батлук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
&quot;Черкассы будут сопротивляться&quot;: Бондаренко обратился к Зеленскому (Видео)
Мэр Черкасс обратился к Зеленскому (Видео)
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь