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Пошел налево: очевидные признаки мужской измены

Пошел налево: очевидные признаки мужской измены
15:00 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы узнать изменяют ли Вам, нужно понаблюдать за своим избранником - эти признаки зачастую очень явные.

Специалисты советуют обратить внимание на следующие вещи.

"Любовь" к мобильному телефону

Телефон – самый точный способ определить, погуливает мужчина или нет. Читать переписки и сообщения не обязательно, да и вряд ли получится: в целях безопасности многие блокируют гаджет.

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Просто обратите внимание на его разговоры и времяпрепровождение с мобильным. Если раньше смартфон был в основном для звонков, а сейчас не выпускается из рук, стоит насторожиться.

У "неверного" появляются внезапные ночные звонки "по работе", во время разговора он уходит в другую комнату, пытается общаться тихо либо при виде вас говорит что-то вроде "Неудобно говорить", "Завтра решим все вопросы".

Мужчину, профессия которого обязывает быть постоянно на связи, сложнее подловить на измене. Зато у таких "бизнесменов" может появиться дополнительный телефон.

Сверхурочная работа

Мужчина стал чаще задерживаться на работе, посвящать ей не только будни, но и выходные. Но на размере заработной платы это никак не отражается. Даже наоборот, вам кажется, его доходы стали меньше.

Кроме того, вас стали упрекать в чрезмерных расходах и раздражаться, как только заводите вопрос о деньгах.

Еще один показатель: внезапно у возлюбленного на работе перестали проводить корпоративы либо они организовываются теперь исключительно для сотрудников.

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Бесконечные оправдания

Даже если не спрашиваете, почему ваш возлюбленный задержался на работе и с кем так долго говорил по телефону, он сам начнет отвечать на эти вопросы. Причем это выглядит как оправдание.

Изменения в интимной сфере

Мужчина становится равнодушным к близости, ссылается на усталость, плохое самочувствие, занятость. Либо, наоборот, чтобы избежать подозрений, требует физического контакта каждый день. При этом в его поведении отсутствует страсть.

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Повышенное внимание к своему внешнему виду

Он перешел на правильное питание, изменил стрижку, стиль одежды, записался в тренажерный зал, стал делать упражнения по утрам. Перед выходом из дома не может пройти мимо зеркала: рассматривает себя, поправляет одежду, то и дело спрашивает, как он выглядит.

Если такого поведения за ним раньше не наблюдалось, что-то здесь нечисто.

Боязнь разговоров об изменах

Спросите, как он относится к изменам, и расскажите, чтобы бы вы сделали, если бы узнали об обмане. Лгунишка засуетится, заволнуется, захочет уйти от разговора. Либо станет рассуждать, что измену можно простить, и приведет в пользу этого аргументы.

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Путаница в именах

Каким бы предусмотрительным и аккуратным ни был изменщик, он все равно назовет вас именем любовницы.

Если вас окликнут чужим именем, не спешите устраивать разборки. Сделайте вид, что ничего не заметили. Возможно, любимый ошибся: ну с кем ни бывает. Но если ваше имя забыли несколько раз, помогите ему восстановить память. Да так, чтобы больше никогда не забывал.

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Женщины, Мужчины, Отношения, Измена, Признаки.
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