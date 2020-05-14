Пошел налево: очевидные признаки мужской измены

Специалисты советуют обратить внимание на следующие вещи.
"Любовь" к мобильному телефону
Телефон – самый точный способ определить, погуливает мужчина или нет. Читать переписки и сообщения не обязательно, да и вряд ли получится: в целях безопасности многие блокируют гаджет.
Просто обратите внимание на его разговоры и времяпрепровождение с мобильным. Если раньше смартфон был в основном для звонков, а сейчас не выпускается из рук, стоит насторожиться.
У "неверного" появляются внезапные ночные звонки "по работе", во время разговора он уходит в другую комнату, пытается общаться тихо либо при виде вас говорит что-то вроде "Неудобно говорить", "Завтра решим все вопросы".
Мужчину, профессия которого обязывает быть постоянно на связи, сложнее подловить на измене. Зато у таких "бизнесменов" может появиться дополнительный телефон.
Сверхурочная работа
Мужчина стал чаще задерживаться на работе, посвящать ей не только будни, но и выходные. Но на размере заработной платы это никак не отражается. Даже наоборот, вам кажется, его доходы стали меньше.
Кроме того, вас стали упрекать в чрезмерных расходах и раздражаться, как только заводите вопрос о деньгах.
Еще один показатель: внезапно у возлюбленного на работе перестали проводить корпоративы либо они организовываются теперь исключительно для сотрудников.
Бесконечные оправдания
Даже если не спрашиваете, почему ваш возлюбленный задержался на работе и с кем так долго говорил по телефону, он сам начнет отвечать на эти вопросы. Причем это выглядит как оправдание.
Изменения в интимной сфере
Мужчина становится равнодушным к близости, ссылается на усталость, плохое самочувствие, занятость. Либо, наоборот, чтобы избежать подозрений, требует физического контакта каждый день. При этом в его поведении отсутствует страсть.
Повышенное внимание к своему внешнему виду
Он перешел на правильное питание, изменил стрижку, стиль одежды, записался в тренажерный зал, стал делать упражнения по утрам. Перед выходом из дома не может пройти мимо зеркала: рассматривает себя, поправляет одежду, то и дело спрашивает, как он выглядит.
Если такого поведения за ним раньше не наблюдалось, что-то здесь нечисто.
Боязнь разговоров об изменах
Спросите, как он относится к изменам, и расскажите, чтобы бы вы сделали, если бы узнали об обмане. Лгунишка засуетится, заволнуется, захочет уйти от разговора. Либо станет рассуждать, что измену можно простить, и приведет в пользу этого аргументы.
Путаница в именах
Каким бы предусмотрительным и аккуратным ни был изменщик, он все равно назовет вас именем любовницы.
Если вас окликнут чужим именем, не спешите устраивать разборки. Сделайте вид, что ничего не заметили. Возможно, любимый ошибся: ну с кем ни бывает. Но если ваше имя забыли несколько раз, помогите ему восстановить память. Да так, чтобы больше никогда не забывал.