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Размер обуви и мужская верность: в чем связь

Размер обуви и мужская верность: в чем связь
18:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Уникальное исследование было проведено сайтом знакомств для женатых мужчин. Эксперты выяснили, как размер обуви влияет на желание изменить супруге.

В ходе тщательного анализа руководитель исследования Майк Тейлор, представляющий сайт знакомств, обнаружил, что мужчины, которые носят обувь 43 размера и больше, чаще бывают неверными, чем те, чей размер обуви меньше.

Кроме того, наиболее верные представители сильного пола носят обувь 40-42 размера.

Эксперт, который занимался анализом данных мужчин с разными размерами обуви, утверждает, что нашел еще одно подтверждение своей теории, исследовав склонность известных людей к измене.

Почему мужчина игнорирует девушку, которая ему нравится

Например, у Билла Клинтона, известного своими многочисленными изменами жене, был 45 размер ноги.

Однако, по мнению руководителя исследования, обувь может поведать не только о склонности к изменам, но и о характере человека.

Экстраверты чаще всего выбирают яркую и цветную обувь, а дорогая обувь – символ успешности личности и ее финансового благополучия.

Как быть, если ваш муж сильно ревнивый?

Люди, которые любят угождать окружающим, выбирают практичную и функциональную обувь. Спокойным людям нравится обувать туфли, которые выглядят неудобными.

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Все по теме:

Отношения, Обувь, Измена, Любовь, Женщина, Мужчина.
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