Тайна раскрыта: зачем мужчины разбрасывают носки

Благодаря последним наблюдениям психологов стало известно, почему мужчины любят раскидывать носки.

Все женщины, живущие под одной крышей с мужчинами знают, что ежедневно или иногда, может изредка на полу в прихожей, порой под креслом в гостиной или по пятницам в спальне у кровати, три раза в неделю в ванной под полотенцесушителем, так или иначе, но обязательно валяются грязные мужские носки. Их может быть пара, один, или даже почему-то три…, и никакие уговоры, замечания, женские истерики этого изменить не в силах. Ну почему мужчины разбрасывают по квартире свои носки?

Они чувствуют себя расслабленно

Из-за того, что мужчины раскидывают по дому носки, стонут многие европейские женщины. Пожалуй только у немцев не существует подобной проблемы. У всех представителей этой нации в крови все всегда класть на свои места. Но вот, например, британские исследователи из Университетской Школы психологии в Лондоне провели тест-опрос жителей Соединенного королевства относительно мужских носков.

В исследовании приняли участие более 20 пар, имеющих неофициальные и зарегистрированные отношения, длительностью от 5 лет. 80% всех опрошенных женщин рассказали, что как минимум два раза в неделю они находят грязные мужские носки не в корзине для белья, а где-то в доме на полу. 11% добровольцев признались, что от силы раз в месяц находят мужские носки неподалеку от места складирования грязных вещей или стиральной машины. И только 9% женщин рассказали, что никогда не сталкивались с подобным явлением.

Английские психологи заинтересовались именно этой категорией мужчин и женщин и предложили им еще несколько тестов, рассчитанных на выявление причин подобного мужского поведения. Исследователи составили вопросы, которые должны были указать на наличие непосредственно «воспитательных» методов, которыми женщины добиваются порядка от своих мужчин, но ничего подобного не обнаружили. Оказалось, что эти 9% пар, не смотря на длительные взаимоотношения, по сути являются «гостевыми» браками, где мужчина приезжает на территорию женщины не более двух раз в неделю. Эти дома, в которых женщины не сталкиваются с проблемой разбросанных мужских носков, не являются их постоянными жилищами и мужчины ведут себя в них напряженно, как в гостях.

Психологи сделали вывод, что наличие раскиданных по дому мужских носков, помимо прочего, является признаком того, что мужчина на этой территории чувствует себя именно дома, то есть расслабленно и спокойно.

Они считают себя хозяевами

Женщины, постоянно сталкиваясь с уборкой брошенных где попало мужских носков, наверняка заметили, что не все мужчины это делают одинаковым образом. Представители психологического общества, публикуя на разных сайтах обзоры, предлагают свои версии подобных явлений.

Если валяющиеся носки, например, связаны между собой в узел, чтобы пара не растерялась, то это красноречиво свидетельствует, что их владелец очень скрытен и продумывает свои действия заранее. Носки, скрученные в шарики и засунутые в дальний угол говорят о том, что мужчина, который их носит, робеет перед своей женщиной и наверняка уже не раз выслушивал от нее, в том числе необоснованные упреки. Если носки из пары причудливо валяются в разных местах, значит их владелец — обладатель богатой фантазии. А вот носки, брошенные на полу посреди комнаты, или развешанные на самом видном месте заявляют собой то, что жилище это принадлежит их хозяину, и женщина, которая должна здесь убираться, тоже его собственность.

Все это — демонстративная манера метить свою территорию и в этом случае заставить мужчину убирать свои грязные носки — абсолютно непосильная задача. Однако, следует отметить, что не только мужчины таким образом помечают свою собственность. Женщины тоже любят раскладывать личные вещи и знаковые предметы там, где их могут увидеть потенциальные претендентки на территорию и мужчину.