У вас любовь, но избранник не спешит в ЗАГС: в чем проблема

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Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Психолог назвала 7 причин, почему мужчины не спешат узаконить отношения.

С психологической точки зрения, есть несколько основных причин, почему мужчины не спешат узаконить отношения:

1. Страх, что брак ограничит его свободу и будет препятствовать личностному развитию.

Даже пребывая в длительных отношениях, многие мужчины считают, что брак приведет к кардинальным изменениям, убьет романтику, а главное – станет преградой для профессионального и личностного развития. В таких случаях мужчине стоит напомнить, что все зависит только от него. При правильном подходе официальный союз не ограничивает свободу и не лишает супругов возможности развиваться.

2. Боязнь стать непривлекательным для других женщин.

Флирт – важный инструмент регуляции самооценки для мужчин. Бытует мнение, что, став мужем, мужчина перестает пользоваться популярностью у женщин. Однако это ерунда. Нужно признать факт, что женатые мужчины вызывают большее влечение со стороны женщин, нежели холостяки. Суть проста: в какой-то степени такой мужчина воспринимается как “проверенный”. Кроме того, условия конкурентности всегда усиливают эмоциональное притяжение.

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3. Ошибки мышления.

У каждого человека время от времени возникает в голове мысль “А может, я смогу найти кого-то получше?”. Важно вовремя понять и преодолеть эту особенность сознания, иначе, находясь в вечном поиске идеала, мы рискуем остаться несчастными.

4. Неспособность понять женщину.

Категории мышления женщин часто непонятны парням. Мужчины, как правило, неспособны осознать ценность традиционного брака. По этой причине они не спешат узаконивать отношения, ведь для них гражданский брак и брак классический почти одно и тоже.

5. Феминизация современных мужчин.

Брак – это согласие взять на себя ответственность за вторую половинку и общее будущее. Избалованные изобилием выбора современные мужчины часто оказываются к этому не готовы.

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6. Форсирование событий со стороны женщины.

Когда женщина пытается торопить развитие отношений и чрезмерно настойчиво делится с мужчиной своими планами о совместном будущем, это только пугает. Позволь своей половинке самостоятельно разобраться в своих чувствах и не старайся перенимать инициативу.

7. Склонность к нездоровым отношениям.

Часто в паре кто-то постоянно пытается взять верх или испытывает зависимость от партнера. Все это превращает любовную связь в насилие и, разумеется, не мотивирует к браку. Нормальные отношения те, в которых оба человека равноправны.

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Мужчины, Отношения, Любовь.

Автор:

Телеграф
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