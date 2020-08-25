Кризиса не избежать: признаки скрытого неблагополучия в отношениях

Внешне в отношениях все хорошо, но вам почему-то плохо? У этого может быть несколько причин.

Измены, побои, дурные привычки или безответственность партнера — очевидные причины для развода. Но бывает и по-другому: внешне все хорошо, но не покидает необъяснимое неприятное ощущение. Что может быть не так?

9 признаков скрытого неблагополучия в отношениях:

Бесконечное терпение

Вы постоянно что-то терпите либо заставляете себя что-то делать, чтобы обеспечить комфорт партнеру. В благополучных отношениях люди не занимаются самопринуждением. Конечно, бывают сложные периоды, когда приходится поднапрячься, но если терпеть постоянно, для радости не останется места.

Желание переделать партнера

Если не нравится конкретная привычка партнера, об этом можно поговорить открыто, учитывая, что человек имеет право отказаться от изменений. Но если постоянно хотите, чтобы партнер по-другому разговаривал, по-другому одевался, имел другую работу или другое образование – возможно, вам просто нужен другой человек.

Разные планы на будущее

Женщина хочет детей, а мужчина считает себя чайлд-фри. Жена мечтает переехать в мегаполис, а муж предпочитает деревенское спокойствие. Девушка – домоседка, а парень не представляет себе жизни без путешествий. Даже если партнеры любят друг друга, кому-то придется себя ломать. Стоит это обсудить. Возможно,удастся прийти к компромиссу. Если нет – может, лучше расстаться, пока годы не потрачены на борьбу за свои интересы?

Постоянные сравнения

Партнер сравнивает вас с актрисами, соседками и коллегами по работе, и сравнения постоянно не в вашу пользу? Не спешите себя улучшать, лучше всех все равно не станешь. Это просто инструмент для манипуляций или способ не разбираться со своими недостатками, а переложить вину на другого человека.

Умалчивания

Если отношения настолько хрупкие, что их может разрушить обычная откровенность – удастся ли их сохранить, когда настанут трудные времена? Кроме того, если люди не решают какую-то проблему, жизнь вынуждает их возвращаться к ней снова и снова.

Отказ от своих интересов

Вы катались на горных лыжах, вышивали крестиком или были крутым ролевиком, но это осталось в «прошлой жизни»? Если переросли увлечения и осознанно выбрали новую жизнь – все нормально. Но если не можете позволить себе любимые хобби, потому что партнер считает их глупыми или недостойными, стоит задуматься: достаточно ли он вас ценит и уважает.

Шантаж

Существует бесчисленное количество манипуляций типа: «Ты не хочешь, чтобы моя мама к нам переехала – значит, меня не любишь». Ни одна из них не улучшает отношения, потому что манипулятивные приемы всегда нечестные, их цель – загнать человека в угол, а не договориться.

Отсутствие близости

Раньше вам легко было говорить обо всем, вы не могли дождаться встречи, а теперь не хочется делиться с партнером впечатлениями за день, тратите время на бессмысленные «разборки» и предпочитаете проводить время подальше друг от друга? Либо ваши отношения переживают кризис, либо близость умерла. Как это выяснить? Поговорите откровенно, попробуйте все наладить. Если не получится… отрицательный результат – тоже результат.

Странные фантазии

Считаете, что в отношениях все хорошо, но фантазируете о разрыве, переезде и встрече с новым партнером? Подсознание слышит ваши желания, даже те, которые не хотите признавать. Еще один возможный вариант – вы нарочно себя пугаете, заранее проигрывая неблагоприятный исход, чтобы быть к нему готовым. Тогда стоит спросить себя: что заставляет бояться такого исхода?

Время от времени один или два пункта возникают в любых отношениях. Но если вам откликается несколько пунктов или хотя бы один тревожит постоянно – это повод задуматься и обратиться к психологу.