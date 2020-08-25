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Кризиса не избежать: признаки скрытого неблагополучия в отношениях

Кризиса не избежать: признаки скрытого неблагополучия в отношениях
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Внешне в отношениях все хорошо, но вам почему-то плохо? У этого может быть несколько причин.

Измены, побои, дурные привычки или безответственность партнера — очевидные причины для развода. Но бывает и по-другому: внешне все хорошо, но не покидает необъяснимое неприятное ощущение. Что может быть не так?

9 признаков скрытого неблагополучия в отношениях:

Бесконечное терпение

Вы постоянно что-то терпите либо заставляете себя что-то делать, чтобы обеспечить комфорт партнеру. В благополучных отношениях люди не занимаются самопринуждением. Конечно, бывают сложные периоды, когда приходится поднапрячься, но если терпеть постоянно, для радости не останется места.

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Желание переделать партнера

Если не нравится конкретная привычка партнера, об этом можно поговорить открыто, учитывая, что человек имеет право отказаться от изменений. Но если постоянно хотите, чтобы партнер по-другому разговаривал, по-другому одевался, имел другую работу или другое образование – возможно, вам просто нужен другой человек.

Разные планы на будущее

Женщина хочет детей, а мужчина считает себя чайлд-фри. Жена мечтает переехать в мегаполис, а муж предпочитает деревенское спокойствие. Девушка – домоседка, а парень не представляет себе жизни без путешествий. Даже если партнеры любят друг друга, кому-то придется себя ломать. Стоит это обсудить. Возможно,удастся прийти к компромиссу. Если нет – может, лучше расстаться, пока годы не потрачены на борьбу за свои интересы?

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Постоянные сравнения

Партнер сравнивает вас с актрисами, соседками и коллегами по работе, и сравнения постоянно не в вашу пользу? Не спешите себя улучшать, лучше всех все равно не станешь. Это просто инструмент для манипуляций или способ не разбираться со своими недостатками, а переложить вину на другого человека.

Умалчивания

Если отношения настолько хрупкие, что их может разрушить обычная откровенность – удастся ли их сохранить, когда настанут трудные времена? Кроме того, если люди не решают какую-то проблему, жизнь вынуждает их возвращаться к ней снова и снова.

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Отказ от своих интересов

Вы катались на горных лыжах, вышивали крестиком или были крутым ролевиком, но это осталось в «прошлой жизни»? Если переросли увлечения и осознанно выбрали новую жизнь – все нормально. Но если не можете позволить себе любимые хобби, потому что партнер считает их глупыми или недостойными, стоит задуматься: достаточно ли он вас ценит и уважает.

Шантаж

Существует бесчисленное количество манипуляций типа: «Ты не хочешь, чтобы моя мама к нам переехала – значит, меня не любишь». Ни одна из них не улучшает отношения, потому что манипулятивные приемы всегда нечестные, их цель – загнать человека в угол, а не договориться.

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Отсутствие близости

Раньше вам легко было говорить обо всем, вы не могли дождаться встречи, а теперь не хочется делиться с партнером впечатлениями за день, тратите время на бессмысленные «разборки» и предпочитаете проводить время подальше друг от друга? Либо ваши отношения переживают кризис, либо близость умерла. Как это выяснить? Поговорите откровенно, попробуйте все наладить. Если не получится… отрицательный результат – тоже результат.

Странные фантазии

Считаете, что в отношениях все хорошо, но фантазируете о разрыве, переезде и встрече с новым партнером? Подсознание слышит ваши желания, даже те, которые не хотите признавать. Еще один возможный вариант – вы нарочно себя пугаете, заранее проигрывая неблагоприятный исход, чтобы быть к нему готовым. Тогда стоит спросить себя: что заставляет бояться такого исхода?

Время от времени один или два пункта возникают в любых отношениях. Но если вам откликается несколько пунктов или хотя бы один тревожит постоянно – это повод задуматься и обратиться к психологу.

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Отношения, Любовь.

Автор:

Телеграф
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