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Женщины выбирают партнера при помощи репродуктивного тракта: интересное исследование

Женщины выбирают партнера при помощи репродуктивного тракта: интересное исследование
08:15 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pixabay.com
Исследователи провели два эксперимента и выяснили, как женщины выбирают партнера.

Согласно новому исследованию Университета Восточной Финляндии, женский репродуктивный тракт может быть ответственным за выбор партнера.

Было показано, что беременность более вероятна между партнерами, несущими разные иммунные гены человеческого лейкоцитарного антигена (HLA). Соответственно, ожидается, что люди будут выбирать HLA-непохожих партнеров.

Более ранние исследования показали, что предпочтения несходства HLA опосредованы запахами тела или предпочтениями лица. Однако не было понятно, могут ли предпочтения основываться на информации после вагинального секса.

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Исследователи показали, что репродуктивный тракт женщины способен опосредовать половой отбор после спаривания в отношении сперматозоидов HLA-непохожих мужчин. Это указывает на то, что предвзятость при спаривании в сторону генетически совместимых партнеров возникает только после спаривания на уровне гамет.

Исследователи провели два эксперимента, в которых активировали сперму нескольких мужчин фолликулярной жидкостью (биоактивной жидкостью, окружающей ооцит) или цервикальной слизью нескольких разных женщин. Затем они исследовали подвижность сперматозоидов и другие функционально важные физиологические изменения. Все участники также были генотипированы по HLA.

В обоих исследованиях результаты показали, что способность к оплодотворению и жизнеспособность сперматозоидов сильно зависят от сочетания мужчин и женщин. Другими словами, репродуктивные выделения женщин сильнее влияют на характеристики спермы одних мужчин, чем других. Оба эксперимента продемонстрировали, что показатели сперматозоидов были лучше у разнородных по HLA-комбинаций мужчины и женщины.

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"Эти открытия могут иметь важное значение для более глубокого понимания полового отбора и процесса оплодотворения у людей и других млекопитающих, что может помочь в лечении бесплодия", - подчеркивают авторы.

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Все по теме:

Женщины, Отношения, Любовь, Психология.

Автор:

Телеграф
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