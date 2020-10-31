Каким был самый сексуальный мужчина XX века Шон Коннери в разное время (Фото)

В субботу, 31 октября, в возрасте 90 лет скончался известный британский актер, известный прежде всего как исполнитель роли "агента 007" - Шон Коннери. Он первым вывел эту роль на большой экран и появился в семи шпионских триллерах.

В молодости Коннери неоднократно называли секс-символом эпохи, а миллионы женщин со всего мира влюблялись в этого актера.

Вот как Шон Коннери менялся за годы своей кинокарьеры.

Сирень весной (1954). Возраст 24 года.

Адские водители (1957). Возраст 27 лет.

Доктор Ноу (1962). Возраст 32 года.

Живешь только дважды (1967). Возраст 37 лет.

Бриллианты навсегда (1971). Возраст 41 год.

Мост слишком далеко (1977). Возраст 47 лет.

Никогда не говори "никогда" (1983). Возраст 53 года.

Неприкасаемые (1987). Возраст 57 лет.

Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989). Возраст 59 лет.

Скала (1996). Возраст 66 лет.

Лига выдающихся Джентельменов (2003). Возраст 73 года.

Фото Шона Коннери в 2019. Возраст 88 лет.

Фото Шона Коннери в 2020 году. Возраст 90 лет.

Отметим, что легендарный актер за свою долгую жизнь сыграл в более чем 70-ти фильмах. В 2003 году Шон Коннери заявил, что завершает свою актерскую карьеру. Тогда его агент рассказал, что актер просто устал от постоянного внимания публики и СМИ. Последние годы проживал со своей супругой, французской художницей из Марокко Мишелин Рокбрюн на Багамских Островах.

В 2008 году выпустил книгу под названием "Быть шотландцем", в которой рассказал о своем детстве, юности, о первых шагах в актерском ремесле, но больше всего внимания знаменитость акцентировала на то, что значит быть шотландцем.

В 2009 году стало известно, что Коннери страдал от проблем с сердцем. Умер актер во сне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2018 году британского актера Шона Коннери признали самым привлекательным Джеймсом Бондом всех времен.