Мужчина 50 лет жил с монетой в носу: врачи показали фото изъятой находки

Врачи из Москвы удалили из носа 59-летнего мужчины монету, которая более 50 лет мешала ему дышать.

Об этом сообщается на своем сайте департамент здравоохранения Москвы.

Россиянин не раз обращался к врачу-оториноларингологу, однако утрудненное дыхание списывали на искривленную носовую перегородку. Когда у мужчины полностью пропало обоняние в правой половине носа, его отправили на КТ, которое обнаружило инородное тело в заднем отделе носового хода.

Пройдя КТ, мужчина вспомнил, что, будучи шестилетним ребенком, он играл с однокопеечной монетой и засунул ее себе в нос. Так , как родителям он побоялся рассказать о случившемся, то монетка так и осталась в носу.

Мужчине сделали операцию, которая прошла успешно. Ему сделали подслизистую коррекцию носовой перегородки и удалили искривленную часть хряща, и извлекли монету из носа.

Сейчас носу россиянина уже «ничего не угрожает». Он вернулся домой и полноценно дышит.

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