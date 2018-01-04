Медики назвали фрукты с высокой калорийностью

А недавнее исследование показало, что регулярное потребление фруктов и овощей может уменьшить риск смерти от хронических заболеваний. Однако, если вы пытаетесь похудеть, поедание фруктов в неограниченных количествах будет работать только против вас.

Фрукты содержат калории и природный сахар, говорит диетолог Марта Мак-Китригг в комментарии для Women's Health. Вместо бесконтрольного употребления фруктов, старайтесь употреблять их около двух порций в день, говорит эксперт. Мак-Китригг также советует заменить фрукты с высокой калорийности на другие сорта (например, ягоды).

7 калорийных фруктов

Авокадо

Калории: 322 на целый фрукт

Преимущества: фрукты содержат мононенасыщенные жиры, хорошо подходят для вашего сердца.

Фиги

Калории: 150 в пяти маленьких фигах

Преимущества: вы получаете важные питательные вещества, в частности, витамин К и марганец.

Финики

Калории: 277 калорий на 100 грамм фиников

Преимущества: 100-калорийная порция содержит около 25 г натурального фруктового сахара. Но не волнуйтесь, они также являются хорошим источником клетчатки.

Кокосовая стружка

Калории: 466 на чашку

Ищите несладкий кокос, чтобы немного уменьшить калории.

Изюм

Калории: 429 на чашку

Со всей водой, что выходит из них, изюм становятся более концентрированным источником сахара. Чашка винограда имеет всего 62 калории, поэтому выбирайте свежие фрукты, если придерживаетесь диеты.

Бананы

Калории: 121 в большом банане

Преимущества: бананы содержат питательные вещества, в частности, калий, который улучшает работу сердца.

Чернослив

Калории: 418 на стакан чернослива

Чернослив, как и изюмом и финики, имеет более высокое содержание сахара и калорий, чем их свежие аналоги. Однако, они также содержат и полезные вещества, поэтому оставьте их в своем рационе.