Названы четыре продукта, позволяющих избавиться от бессонницы.

Оказывается, качество сна напрямую зависит от того, какие блюда были съедены человеком на ужин. Ученые из Новой Зеландии вывели свою формулу "правильного" ужина, который позаботится о том, чтобы сон был крепким, а утро — бодрым. Плюс ко всему, продукты, рекомендуемые новозеландскими диетологами, безвредны относительно фигуры, так что их можно смело готовить на ужин даже тем, кто сидит на диете и хочет похудеть. Что советуют кушать вечером профессиональные эксперты в области диетологии?