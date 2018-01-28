Специалисты также сообщают о том, что как минимум несколько месяцев в году ногти должны отдыхать от покрытия лаками.
Постоянное наращивание ногтей и использование гель-лака может стать причиной проблем со здоровьем, отмечают специалисты.
Постоянное наращивание ногтей и использование гель-лака может стать причиной проблем со здоровьем, отмечают специалисты.
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