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Повышенный холестерин: последствия и полезные советы, как этого избежать

Вредная пища
23:20 Чт, 1 Февраль 2018 Телеграф
healthinfo.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известно, что повышенный холестерин опасен для сердца и сосудов.

Уровень холестерина в организме может возрасти при активном потреблении насыщенных жиров, трансжиров и определенных углеводов. Поэтому врачи часто советуют ограничивать потребление красного мяса и молочных продуктов. И теперь есть еще один веский аргумент в пользу этой рекомендации. Холестерин связан с повышенным риском рака толстой кишки. И холестерин способен усиливать рост опухолей до 100 раз.

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Суть проблемы в стволовых клетках. Напомним: эти клетки могут превращаться в любой тип клетки тела. И, видимо, при повышенном уровне холестерина повышается скорость размножения стволовых клеток в кишечнике, а затем и скорость роста опухоли (в 100 раз), говорят сотрудники Университета Калифорнии.

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Тесты с мышами показали описанный эффект. Опухоли, кстати, начинали у животных активно расти не только при добавлении холестерина в рацион. Это же происходило при удалении гена (в теле начинало вырабатываться больше холестерина). Ген, стоящий за формированием энзима Lpcat3, регулирует фосфолипиды - основной тип жира в клеточной мембране.

Когда тело лишалось этого источника, начиналась повышенная выработка холестерина в качестве компенсаторного механизма. Как только у мышей вырастали показатели холестерина, усиливалась способность стволовых клеток размножаться. Далее выстилка кишечника начинала увеличиваться и появлялись опухоли. Теперь ученым предстоит понять, влияет ли холестерин на другие типы рака и можно ли исправить ситуацию препаратами, снижающими уровень холестерина.

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Новости шоу бизнеса, Бик Мак, Вредная пища, Новости здоровья, Рак, Трансжиры, Углеводы, Холестерин.
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