Диетологи назвали главные суперфуды.

Как известно, продукты, выросшие на грядках, кустах и деревьях, считаются самыми витаминизированными и полезными. Но среди них профессиональные диетологи выделяют всего десять, обладающих уникальными свойствами и называющихся суперфудами. Такие продукты, в отличие от остальных, эффективно насыщают клетки организма витаминами, минералами и другими полезными веществами. Их стоимость может быть и низкой, и даже слишком высокой, но диетологи все-таки рекомендуют их покупать и кушать, оставив желание сэкономить на собственном здоровье.