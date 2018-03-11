Важныы выводы исследователя Дэна Бюттнера, которые помогут вам продлить свою жизнь.

Вы когда-нибудь слышали о «голубых зонах», где продолжительность человеческой жизни достигает максимума? В их числе – Сардиния (Италия), Окинава (Япония), Лома Линда (Калифорния) и Никоя (Коста-Рика). В рамках проекта National Geographic путешественник и писатель Дэн Бюттнер исследовал эти загадочные места, после чего написал книгу, в которой рассказал о привычках долгожителей. Делимся самыми важными выводами исследователя.