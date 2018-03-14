Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым
Новости: "Нафтогаз" договорился о встрече с "Газпромом" "Нафтогаз" договорился о встрече с "Газпромом"
Новости: "Динамо" - "Лацио": слова Хацкевича перед матчем "Динамо" - "Лацио": слова Хацкевича перед матчем
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта
X

Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна

сон
18:58 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Исследователи из Финляндии сообщили, что низкокалорийная диета положительно отражается на режиме сна человека.

В ряде экспериментов было доказано, что при снижении калорийности потребляемых в течение дня продуктов наблюдается улучшение качества сна.

Для многих людей, которые страдают от проблем со сном, изменение режима питания может стать настоящим спасением, поскольку на легкий желудок люди легче засыпают и спят крепче.

Второй пункт, который по словам ученых, может значительно улучшить качество сна — это физические упражнения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Медики, Организм, Питание, Сон, Хороший сон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Продукты с высоким содержанием антиоксидантов Вечерний напиток, который избавит от чувства тяжести и поможет уснуть Эти семь продуктов улучшат здоровье ваших зубов

Последние новости

Потрясающий подводный парк, в котором вам захочеться поплавать (Фото) Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа Истерический смех: забавные девушки корчат рожи
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
04 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
05 Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
Новости сегодня
19:34 Создатели "Игры престолов" рассказали о финале последнего сезона
19:30 Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" провалил медосмотр в польском клубе
19:27 Смех да и только: снимки в Инстаграме и в реальности
19:21 Савченко анонсирует брифинг возле киевского управления СБУ
19:18 Пэрис Хилтон тронула фанатов архивными фото с мамой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине будут производить снаряды для "Гиацинта" Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Названа причина смерти Стивена Хокинга Названа причина смерти Стивена Хокинга
Добавить комментарий
0