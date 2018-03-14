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Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна
18:58 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Исследователи из Финляндии сообщили, что низкокалорийная диета положительно отражается на режиме сна человека.
В ряде экспериментов было доказано, что при снижении калорийности потребляемых в течение дня продуктов наблюдается улучшение качества сна.
Для многих людей, которые страдают от проблем со сном, изменение режима питания может стать настоящим спасением, поскольку на легкий желудок люди легче засыпают и спят крепче.
Второй пункт, который по словам ученых, может значительно улучшить качество сна — это физические упражнения.
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