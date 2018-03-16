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Главный борец с лишним весом: правильное употребление ананаса для похудения

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Ананас для похудения
22:28 Сегодня Телеграф
missfit.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ананас способен избавить вас от избыточного веса и нормализовать обмен веществ.

Ананас входит в состав многих средств для похудения. В нем содержатся ценные компоненты, которые не просто борются с жировыми отложениями, но еще и способны очистить организм от вредных веществ, находящихся в человеческих тканях.

Безусловно, кушая один ананас, не похудеть. К проблеме лишнего веса стоит подходить комплексно. Следует изменить образ жизни, питания, избавить себя от вредных привычек. Заметим, что экстракт ананаса для похудения – лишь одно из средств в борьбе с ненавистными килограммами.

Как действует ананас? В его мякоти содержится бромелайн. Именно этот компонент поможет в расщеплении органических соединений, содержащих жирные кислоты, а также поспособствует усвоению организмом жиров. Особенно рекомендуется кушать ананас мясоедам – людям, которые не представляют свое меню без мясных и рыбных блюд.

Но не стоит предполагать или тешить себя напрасными надеждами, что кушая ананас круглосуточно, килограммы начнут исчезать и таять на глазах. Нет, это из области фантастики. К сожалению, ананасовая диета и в целом процесс похудения – кропотливое занятие. Однако этот фрукт поможет нормализовать обмен веществ и избавит от ощущения тяжести после приема пищи. Еще: съедая перед едой около 50 граммов этого продукта, вы сможете предотвратить сильное чувство голода и уменьшить свою порцию, что, безусловно, отразится на формах тела и уменьшит их размер. Таким образом, со временем при помощи только лишь ананаса, худеющий приучит себя и кушать меньше, и насыщаться быстрее, и запустит механизм похудения, как такового.

Итак, вы решились худеть при помощи этого заморского плода, который в жарких странах выращивается, как картошка. Замечательно. Вы твердо решили, что ананасовая диета вам подходит и, словно, создана под вас. Но прислушайтесь к совету не диеты, а попробуйте начать с разгрузочных дней.

Разгрузочный ананасовый день подразумевает под собой употребление только этого плода в количестве 1 кг. Ни пакетированный сок, ни другие (даже очень низкокалорийные) продукты в этот день противопоказаны. Если вы хотите выпить сока, то подойдет только свежевыжатый из фрукта.

Разгрузочный день с ананасом – трудный и тяжелый.Но результат стоит мучений. Спустя сутки можно порадоваться, увидев во время взвешивания, что исчезли первые килограммы!

Стоит отметить,что с особой осторожностью стоит подходить к употреблению этого фрукта людям, которые имеют проблемы с пищеварением. Лучше проконсультироваться с врачом перед началом диеты.

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