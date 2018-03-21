Речь пойдет о ТОП-6 продуктах для быстрой, эффективной и безопасной чистки печени.

Печень – один из важнейших органов нашего организма. Она является своеобразным фильтром, который выводит из организма токсины и другие вредные вещества. Но вредная пища, спиртное и стрессы со временем ухудшают состояние органа, уничтожая его клетки. Поэтому нам нужно ответить печени взаимной помощью, периодически проводя ее чистку. Далее речь пойдет о ТОП-6 продуктах для быстрой, эффективной и безопасной чистки печени. Сразу стоит отметить - чтобы максимизировать эффект, на период чистки нужно значительно ограничить потребление спиртных напитков, жаренного, соленого и курение сигарет. Сахар мы рекомендуем заменить медом.