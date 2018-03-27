Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
Новости шоу бизнеса: Если для появления тахикардии нет видимых причин, а врач сможет приехать не скоро, воспользуйтесь этими проверенными методами.
Бывают ситуации, когда сердце начинает учащенно биться и вам никак не удается остановить припадок тахикардии. Чтобы заставить стучать его в нормальном ритме, предлагаем попробовать действенные способы облегчить состояние.
Способ первый – охлаждение.
Суть его состоит в том, что при резком снижении температуры нервная система вынуждена быстро переключиться на новые условия и дает команду снизить сердцебиение. Самый простой способ достигнуть этого эффекта – охладить лицо. Налейте в широкую посуду холодной воды, можете добавить лед, если есть такая возможность.
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Затем быстро опустите в нее лицо на несколько секунд. Если нет возможности использовать емкость для воды, можете просто набрать в ладони холодной воды и умыться. Либо можете обтереть лицо кубиками льда, особенно в области висков.
Способ второй – напряжение мышц.
За частоту сердечных сокращений отвечает блуждающий нерв, и в этой процедуре мы будем воздействовать на него. Для этого нужно глубоко вдохнуть и напрячь мышцы живота. Затем зажмите нос пальцами, закройте рот и глаза. После этого попробуйте сделать выдох, не разжимая нос и рот и продолжая напрягать мышцы пресса.
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Помните, что учащенное сердцебиение, возникшее на фоне физических нагрузок или волнения, явление естественное. Если же для появления тахикардии нет видимых причин, более того, если одновременно вы чувствуете боль в груди или нехватку воздуха, срочно обратитесь к врачу.