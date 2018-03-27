Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств

Бывают ситуации, когда сердце начинает учащенно биться и вам никак не удается остановить припадок тахикардии. Чтобы заставить стучать его в нормальном ритме, предлагаем попробовать действенные способы облегчить состояние.

Способ первый – охлаждение.

Суть его состоит в том, что при резком снижении температуры нервная система вынуждена быстро переключиться на новые условия и дает команду снизить сердцебиение. Самый простой способ достигнуть этого эффекта – охладить лицо. Налейте в широкую посуду холодной воды, можете добавить лед, если есть такая возможность.

Затем быстро опустите в нее лицо на несколько секунд. Если нет возможности использовать емкость для воды, можете просто набрать в ладони холодной воды и умыться. Либо можете обтереть лицо кубиками льда, особенно в области висков.

Способ второй – напряжение мышц.

За частоту сердечных сокращений отвечает блуждающий нерв, и в этой процедуре мы будем воздействовать на него. Для этого нужно глубоко вдохнуть и напрячь мышцы живота. Затем зажмите нос пальцами, закройте рот и глаза. После этого попробуйте сделать выдох, не разжимая нос и рот и продолжая напрягать мышцы пресса.

Помните, что учащенное сердцебиение, возникшее на фоне физических нагрузок или волнения, явление естественное. Если же для появления тахикардии нет видимых причин, более того, если одновременно вы чувствуете боль в груди или нехватку воздуха, срочно обратитесь к врачу.