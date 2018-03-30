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Ученые объяснили почему бывшим курильщикам необходимо есть помидоры

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15:06 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Специалисты из университета Джона Хопкинса, что в США, под руководством профессора Ванессы Гарсия-Ларсен, провели масштабное исследование.

Темой исследования стало то, что происходит с курильщиками после того, как они отказались от своей пагубной привычки. Были использованы данные из ряда оздоровительных программ Великобритании, Норвегии и Германии. Общей сложности – порядка 650 человек. Они постоянно подавали данные о своём образе жизни, привычках, а также состоянии здоровья. Недолго – всего 10 лет. По сравнению с исследованиями, которые чуть ли не полвека занимают – это реально мало.

 

Бывшие курильщики, которые каждый день съедали более двух помидоров или трёх порций фруктов, чувствовали себя намного лучше всех остальных. Особенно тех, кто употреблял менее одного помидора и одной порции фруктов. Причём кетчуп и томатный соус на это никак не влияли, как и различные сухофрукты.

 

Объективные улучшения ёмкости лёгких и скорости выдоха были засвидетельствованы экспериментально. Что характерно, аналогичные улучшения показывали и пациенты, страдающие различными поражениями лёгких, не связанных с курением, но тоже активно употребляющие помидоры. Причём это касалось даже пациентов с довольно серьёзными диагнозами, типа хронической обструктивной болезни лёгких.

Так что вывод прост – если хотите, чтобы даже в старости ваши лёгкие были здоровыми и вместительными – ешьте свежие помидоры и  фрукты. А если вы только что бросили курить, то их следует кушать ещё активнее и больше, хотя бы первые несколько месяцев. Всё же в помидорах тоже никотиновая кислота содержится, к которой организм уже привыкнуть успел.

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